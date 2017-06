La devolución no debe superar el importe máximo de $300 por mes por beneficiario. Con la sanción de la Ley Nº 27.253, todos los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y los titulares de las Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo reciben un reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando abonan sus compras en comercios con su tarjeta de débito. Este reintegro se establece en el orden del 15% del IVA sobre el monto abonado por las operaciones efectuadas, en tanto no supere el importe máximo de $300 por mes por beneficiario. El monto a devolver se acreditará mensualmente en la cuenta bancaria del titular, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes en el cual se hayan realizado las compras. En este marco, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, expresó: "Muchos jubilados, pensionados y titulares de AUH cuando cobran sus haberes extraen el dinero totalmente de la cuenta y se manejan con el efectivo. Por eso, es importante recordarles que, si compran con la tarjeta de débito, tienen un 15% de devolución de IVA. El Gobierno impulsó este beneficio el año pasado para fomentar la bancarización de todos ellos, y así de esta forma, puedan obtener el reintegro por las compras que realizan". Este programa es llevado adelante por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para más información, los interesados pueden ingresar a www.afip.gob.ar/reintegro Los jubilados, pensionados y titulares de la AUH pueden consultar si están alcanzados por la medida ingresando el CUIL en la siguiente dirección web: https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/DevolucionIVA/consulta.aspx



Cómo funciona el Reintegro del 15% del IVA a Jubilados, Pensionados y Titulares de AUH

