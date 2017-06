En la Protección y Prevención de los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres sobre Violencia de Género. Organizado por el Foro Infancia Robada Campana. Con la presencia de Jimena Aduriz, la madre de Ángeles y Rawson, y la presentación del nuevo libro de la Prof. Lic. Ma. Lorena Barrera, se realizará la Jornada sobre Violencia de Género, con diferentes abordajes sobre la temática. Invitamos a toda la población al evento denominado Jornada de Concientización y Sensibilización en la Protección y Prevención de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres: "La Violencia, el Cuerpo y el Lenguaje". Cuya temática central será los diferentes abordajes sobre Violencia de Género. El evento se realizará el día jueves 22 de junio a las 9hs en el Salón Cultural Virgilio y Homero Expósito del club Ciudad de Campana. Este evento está organizado por el Foro "Infancia Robada Campana." Presentarán sus ponencias especialistas en el área y la Prof. Lic. María Lorena Barrera (Prof. de nuestra ciudad) presentará su libro: una novela dirigida a un público adolescente cuya temática es La violencia de género en el noviazgo. Este libro está dedicado a la memoria de Ángeles Rawson, y sus padres vendrán a recibir a modo de homenaje. el libro expondrán sobre su vivencia y las actividades ad hoc que realizan a diario en pos de la concientización sobre la importancia de la temática mencionada ut supra. Sinopsis del libro Alina es una chica que cursa quinto año de la escuela secundaria en la institución en la que su madre es profesora. La noche menos indicada, Alina recibe una inesperada visita, la figura de su ex novio, con quién había roto por los reiterados ataques de violencia hacia ella. Esa noche, la chica es víctima de un ataque por parte de su novio, del que no podrá recuperarse con facilidad. Con la carga de una herida en su rostro y todo el peso de comprender que aquel ataque podría haberse evitado, será Alina en compañía de los que ama, quien tendrá que crear un nuevo camino hacia la comprensión, la aceptación y la cura del cuerpo y del alma. Por otra parte y a partir de un cómico accidente doméstico, Alina comienza una investigación que la llevará a un pasado bastante lejano para ella, en ese pasado aparecerán (en fotos, inscripciones y testimonios) figuras destacadas de la historia de nuestro país ( y de nuestra ciudad como los hermanos Luis y Eduardo Costa y Sofía Lina Costa, La Niña, hija de Luis Costa )quienes, por un motivo explicable se ven envueltos, directa o indirectamente en otra historia de violencia de género no confirmada, pero con un mensaje que no era para otra persona que para la misma Alina. Dos ríos que quizá desemboquen en un mismo mar y, apenas unos días para averiguarlo. Invitamos a la Jornada y presentación del libro con entrada libre y gratuita. Solo deben inscribirse al mail: infanciarobadacampana@gmail.com - O al teléfono: 011- 650 75 214. La coordinadora del foro en Campana, Prof. Rita García y su equipo gradecen vuestra presencia.



”La Violencia, el Cuerpo y el Lenguaje”

Jornada de Concientización y presentación de un libro alusivo a la violencia de género

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: