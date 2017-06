En la mañana de ayer varios comercios céntricos de Capilla del Señor reportaron la presencia de un hombre intentando vender billetes falsos de dólares estadounidenses, o tratando de realizar distintas compras con ellos. Según se informó, en todos los casos se trató de billetes de 100 dólares, que aparentemente no eran de muy buena calidad, ya que según señalaron avezados comerciantes locales, era muy facil de detectar el burdo intento de estafa. A pesar de ello, no se pudo saber en cuantas oportunidades el estafador logró su cometido, ya que sobre eso no hubo denuncias. Según el relato que circulaba entre los comerciantes, el estafador se trataba de un hombre de baja estatura, semicalvo, que vestía pantalones de jean y campera negra. Desde los primeros llamados registrados, la policía y la guardia urbano montaron un operativo de rastrillaje en el casco céntrico del pueblo que no dio resultados positivos. Sí pudo saberse que la semana pasada también hubo reportes de una persona de similares características que intentó vender dólares falsos.



Regionales:

Buscan vendedor de dólares falsos

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: