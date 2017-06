El cambio climático y la incertidumbre Argentina

Freddy Gulin

La salida de EE.UU. del Acuerdo de París, anunciada el 1 de Junio por su presidente Donald Trump, género un gran revuelo en el mundo. Dado su lugar de primera potencia económica a nivel global, segundo país con mayores emisiones de gas de efecto invernadero, y uno de los mayores determinantes de la agenda política a nivel global, la decisión tomada por EE.UU. abre un panorama incierto para la lucha contra el cambio climático. El presidente norteamericano, en conferencia de prensa defendió la salida del país del acuerdo alcanzado tras varios años de cooperación internacional entre casi 200 países, calificándolo como "injusto" y "desventajoso" para los trabajadores estadounidenses. "Es un acuerdo desventajoso para Estados Unidos, que obliga a los trabajadores norteamericanos, a quienes amo, y a los contribuyentes, a que absorban en costo, en términos de pérdidas de trabajos, menos salarios, fabricas cerradas y una economía muy deteriorada", argumentó Trump, sumando números al costo: "2,7 millones de empleos perdidos para el 2025". En este sentido, además, advirtió que la salida del país será para negociar su reingreso en el futuro a un acuerdo que "sea justo" para EE.UU. Las consecuencias van ser bastante importantes, porque las cuentas ya dicen que el Acuerdo de París, con los compromisos que presentaron los países, no llega al objetivo. Y al irse Estados Unidos, menos. El objetivo consensuado en París, era que la temperatura promedio en el mundo no creciera de aquí al año 2100 en más de dos grados con respecto al previo a la Revolución Industrial. También debemos recordar que con los compromisos actuales (incluyendo EE.UU.) la temperatura ya aumentaría entre 2,7 y 3,7 grados. Al menos formalmente, el acuerdo no corre riesgo de perecer, dado que eso sucede sólo si no estuviera garantizado el compromiso del 55% de los países firmantes de representantes de al menos 55% de las emisiones. El peor escenario sería que los demás países ahora no hicieran nada de lo que se han comprometido. Desde que Trump le sacó prioridad a los temas ambientales, el mismo ha perdido peso en las agendas de los países no desarrollados. Evidentemente, habrá que esperar una toma de conciencia del pueblo norteamericano y el de sus congresistas. Creo que no sería la misma escala que si el Gobierno Federal participara, la opinión y la suma de los Estados pueden morigerar un poco el efecto. En Argentina, en tanto, el panorama es más difuso. Por un lado, el interés que despiertan las energías renovables tanto en el Gobierno Nacional y en los provinciales como entre los actores privados, difícilmente se vea afectado, ya que no responde sólo a la "Cuestión Verde" ni específicamente al compromiso argentino en París. Si Europa endureciera su actitud a favor del acuerdo y contra la postura de EE.UU., muchos países periféricos (entre ellos la Argentina) podrían quedar entre la espada y la pared. ¿Cuestionará la decisión de Trump el gobierno argentino, conforme la importancia que la ha dado al tema hoy, o no dirá nada para evitar un conflicto que demore su acercamiento al país del norte? Imagino que nuestro país seguirá haciendo las cosas en armonía con la mirada de Europa, pero sin decir mucho contra los Estados Unidos: a Mauricio no le conviene pelearse con su amigo Donald, lo que nos pone en un lugar de incertidumbre.

