¡La soledad es algo terrible! No nos sentimos bien cuando estamos solos, la sensación de soledad nos afecta, acorde con La Biblia fuimos creados para vivir en comunidad, para estar en comunión y para formar una familia, nadie puede cumplir el propósito de Dios por sí solo. (Gen. 2:18) "No es bueno que el hombre esté solo,…" Sin embargo Dios por su gran amor y misericordia no nos abandona y busca siempre estar a nuestro lado. No importa lo que pase, Dios nos ama tal cual somos y siempre estará allí, para ayudarnos a cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a tener un familiar, o amigos. Pero un día observamos a nuestro alrededor y notamos que no tenemos a nadie a nuestro lado. Allí nos damos cuenta del gran error que estábamos cometiendo, ya que con nuestra actitud, habíamos alejado a todos y cada uno de ellos. Es un momento duro, pero es la lección que necesitábamos para darnos cuenta de que no todo es en base a lo que "yo necesito" para estar bien. Entonces comprendemos lo importante que es valorar a las personas por lo que son y no por lo que pueden ofrecer, así como lo hace Dios con nosotros. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Muchos personajes de la Biblia sufrieron en carne propia esta experiencia, entre ellos el apóstol Pablo, alrededor del año 67 de la era cristiana, se encontraba preso en la ciudad de Roma. Las condiciones de este cautiverio eran tan duras, que incluso se lo trataba como a un malhechor, estaba sujeto con cadenas y estaba muy solo. Los cristianos, los hijos de Dios, también pueden sufrir el abandono y la soledad. Pero Pablo concluyó sus palabras diciendo: "Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas". A pesar de lo terrible que resultó el abandono y la soledad para Pablo, estas situaciones no disminuyeron su certeza de que el Señor estaba presente a su lado, ayudándolo y fortaleciéndolo. Aunque suframos a causa de la soledad, sabemos que Dios no nos abandonará. Dios ha prometido que estará siempre con nosotros, hasta el fin de los tiempos! (Mateo 28:19) "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" Hay ocasiones que deseamos encontrar a personas que hayan pasado por experiencias semejantes. Ya sea en la casa, la escuela o el trabajo, el matrimonio, todos en algún momento necesitamos de ayuda para tratar este tema de la compañía y comprensión. La comprensión es un poderoso instrumento para fomentar la amistad y compañía, alguien que te diga, "puedes contar conmigo", pero no solo de otras personas sino de Dios. ¿Sabía usted que Jesús quiere ser nuestro mejor Amigo? (Juan 15:14) Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sabía usted que Él puede ser tu mejor Amigo también? ¿Te gustaría que Jesús sea tu mejor Amigo? El te esta buscando. (Ap. 3:20) ¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios nos ama lo suficiente y pone en nuestro camino a otros que nos sepan guiar a Jesús en el momento preciso en que necesitamos ese consejo, ¡No lo rechacemos!, Jesús es el mejor camino para reencausar nuestra vida. (Juan 14:6) Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pide a Dios para que tu soledad te pueda impulsar a encontrar algo por lo que vivir, y lo suficientemente grande por lo que morir. Cristo te esta buscando y esperando. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”La Soledad”

Por Luís Rodas

