La historia de las apariciones Marianas es nuestra historia, la de todos. El espíritu creador se ha manifestado en los pueblos cristianos durante todo el siglo 20 mediante el arquetipo de la Santa Madre de Dios y en el resto del mundo por medio de las correspondientes representaciones y profecías de cada cultura. La virgen María ha ofrecido a la humanidad un evangelio de conversión, no dogmático, de verdades naturales que la conciencia actual ofuscada del hombre no las concibe. Pero así como la Tierra gira alrededor del Sol, la revolución copernicana prosigue a lo largo de la historia hasta alcanzar el estado de conciencia que nos hace libres, ¡pero libres de verdad! La reencarnación, la vida extraterrestre, la ley del karma y otros conceptos son realidades que se experimentan en la medida que esa conciencia se abre. En ese sentido, el conjunto de las apariciones de la Virgen María es un evangelio de conversión a los valores universales de todas las religiones y hombres de buena voluntad. Y un llamado urgente a toda humanidad para ponerlos en práctica a fin de evitar las consecuencias de nuestras pésimas elecciones. Es también una advertencia y amonestación para todos aquellos que obtuvieron beneficios de este sistema criminal creado por el hombre y a la vez, para todos aquellos que pasivamente convivieron en él, indiferentes al dolor y sufrimiento del resto. A pesar de su insistencia, el hombre de hoy ha desatendido a su llamado. Su mensaje ha sido dado parcialmente, distorsionado y manipulado, pero todavía hoy tenemos una pequeña esperanza para torcer el destino del hombre y del planeta Tierra…. o por lo menos de intentar salvar lo salvable. Hoy recordamos la aparición de la Virgen en Lourdes: El 11 de febrero de 1858 Bernardette Soubirous había ido con su hermana María y con una amiga a recoger leña a lo largo de las orillas del río Gave. Quedándose sola oyó un ruido, como una ráfaga, de repente vio un globo de luz en el que apareció una figura femenina que le sonreía. Ella contó después: "Vi a una señora vestida de blanco: llevaba un vestido blanco, un velo también blanco, un cinto azul y una rosa amarilla en cada pie". Ninguna palabra hasta la tercera aparición que ocurrió el 18 de febrero cuando la Virgen le dijo: "No te prometo que haré que seas feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Quieres tener la gracia de venir aquí durante quince días?" El martes 23 de febrero la aparición habló, pero era algo personal sobre Bernardette; nunca se supo lo que le fue dicho. Al día siguiente la señora le transmitió un mensaje: "¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Orad a Dios por los pecadores! ¡Id a besar la tierra en penitencia por los pecadores!". El jueves 25 de febrero, en presencia de unas trescientas personas, Bernardette obedeció a la Virgen que le dijo: "Vete a beber a la fuente y a lavarte. Y comerás esa hierba que está allí". Bernardette vio un charco de agua con barro pero demasiado poca para poder recogerla. Comenzó a excavar con las manos y lo logró: tomó el fango, lo bebió y se lo pasó después por la cara ensuciándose, luego comió también hierba, una penitencia para la redención de los pecadores. Al día siguiente ese charco se convirtió en un torrente y después, poco a poco, en un verdadero riachuelo. Una fuente que provocó desde el primer período curaciones milagrosas. Finalmente el jueves 25 de marzo de 1858, la Señora reveló quien era. La aparición extendió los brazos y las manos hacia el suelo y entonces, alzándolos lentamente, los llevó hacia su pecho con las manos juntas y dijo: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Estas son las palabras de Bernadette con respecto a los mensajes secretos recibidos: "Durante estos quince días me ha dado tres secretos que me ha prohibido que diga. He sido fiel hasta ahora..." ¿Por qué dice "...He sido fiel hasta ahora?" ¿Quizás el pedido de la Virgen de mantener en secreto los mensajes era hasta un tiempo establecido, así como hizo en La Salette? ¿También los mensajes de Lourdes podrían haber sufrido el mismo destino que los otros mensajes obstaculizados y ocultados? Según el estigmatizado Giorgio Bongiovanni en realidad este secreto tiene un motivo bien preciso: "El Mensaje de la Virgen de Lourdes es un mensaje de no solo de gran esperanza, porque le hace encontrar el agua bendita que cura a miles de personas, es un mensaje de amonestación, porque la Virgen anuncia el fin de la Iglesia, es por esto que no lo han divulgado, para ser exactos el fin del Vaticano... Ella le dice a la vidente que el Vaticano, el lugar donde en este momento está la Sede de San Pedro, será reemplazado, será destruido y se erigirá otro santuario en honor a la Iglesia de Cristo en otro lugar fuera de Roma. Por ese motivo lo han ocultado y jamás se ha filtrado el Secreto de Lourdes... Y es eso lo que sucederá porque el Vaticano será destruido políticamente, físicamente, por eventos sobrenaturales y naturales e incluso por acontecimientos políticos... De hecho el Papa tendrá que escapar e irse a otro lugar mucho más humilde, será una casa muy humilde y será la Sede de la Iglesia de Pedro y no será en Italia. - El Secreto de la Virgen de Lourdes está en el archivo secreto del Vaticano y yo lo he sabido, no sólo por las apariciones que he tenido, sino de fuentes directas que están en el Vaticano, de las cuales no puedo revelar los nombres; pero seré desmentido y podréis decir tranquilamente que he sido un mentiroso si esto no ocurrirá, pero como si ocurrirá, y no dentro de mucho tiempo...también sobre este mensaje...la Virgen me ha dicho la verdad."



