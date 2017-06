El Buenos Aires & Rosario Railway, el primer club de nuestra ciudad

Nota y agradecimiento Ya que estoy escribiendo, no puedo evitar contar que Harry Pearse fue padre de Raymond Stanley Pearse quien nació en Campana en 1894 y murió en la carnicería de la batalla del Somme en 1916, otro de sus hijos Ensor Stanbury Pearse, también nacido en Campana fue piloto en la primer guerra mundial y luego emigro a Sudafrica. Y por ultimo su tercer hijo Harry Marrs Pearse, también partió a la Primer Guerra mundial, y de él, no conocemos aun su suerte. Tres vidas que dieron sus primeros pasos en nuestro pueblo que terminaron peleando bajo otra bandera, en otro contienente. AGRADECIMIENTOS. Por datos y escaneos: Repositorio Digital de la Universidad de San Andres, Señoria Natalia Westberg y al Señor Periodista e Investigador Osvaldo José Gorgazzi Hace casi 129 se disputo el primer partido de futbol en nuestra pueblo. En Julio de 1888, un equipo del Buenos Aires & Rosario Railway (en adelante BA&R) se enfrento a un combinado del Ferrocarril del Sud. La información, publicada en el periódico Standard, dirigido a la colectividad inglesa de nuestro país, nos refiere un encuentro empatado en 1 gol, suspendido a 13 minutos del final del segundo tiempo por el "pampero". La crónica cuenta que luego del final del partido, los rivales tomaron un refrigerio en la estación, y retornaron en el tren de las 19. Hasta ahí el primer registro escrito hasta ahora encontrado. El "hasta ahora" es toda una declaración de principios para quienes en la investigación amateur comprendemos que al paso que en que se acceden a nuevos materiales digitalizados y al tiempo que nuevos archivos abren sus documentos para la consulta, nada quita la aparición de nuevos datos. Lo concreto a la fecha, es que luego, en 1891 se realiza el primer certamen de futbol oficial fuera de Europa, y allí, es donde nuevamente nuestro club aparece en escena y en un rol protagónico la organización, ya que F. L. Wooley (de quien aun no conocemos sus nombres de pila) directivo de nuestro club se transforma en presidente de la primer liga, la Argentine Association Football League , y también fue jugador del equipo. Los equipos que formaron parte del torneo fueron: Belgrano Football Club, nuestro Buenos Aires and Rosario Railway, el Old Caledonians, el Sant Andrews y el Buenos Aires Futbol Club. El Campeón fue el Sant Andrews y el BA&R quedo tercero. Alguna fuente cita como participante también al Hurlingham Football Club, aunque este no habría llegado a jugar ningún partido. Algunas fuentes andan dando vueltas por ahí, niegan el carácter campanense de la entidad. Cierto es que es muy probable que algunos de sus miembros no residieran en nuestro pueblo, pero en los registros de los partidos, se hace clara referencia a la cancha de Campana, ubicándola al norte cerca de los talleres y con el Rio Parana de fondo… claramente, al norte de los talleres estaba el muelle del ferrocarril, por lo que podremos echar un manto de piedad sobre el punto cardinal, pero si vamos conjeturar podemos situar con las debidas licencias la cancha al noroeste, probablemente en el actual Boat Club. La zona de la refinería, era cruzada por un arroyo a la altura de la sub prefectura y era baja y abnegadiza, por lo que difícilmente se podría haber instalado una cancha allí. Luego, para el lado del CBC, hasta la calle Castilla, arrancaban los terrenos de la Fabrica de Alcohol, y luego, los del Frigorifico, así que el único espacio libre de vías y talleres, era donde actualmente está el club (tomando justamente la idea de los originales y reducidos terrenos de la entidad). Teniendo en cuenta que gran parte de los primeros socios del boat club eran precisamente ferroviarios, no es irracional pensar, que la primera entidad deportiva de nuestro pueblo haya usado justamente los mismos terrenos. Otro dirigente que aun no se sabe si atribuirle con certeza al club o no fue Harry PEARSE (1) jefe de ingenieros de nuestra línea ferroviaria, y primer presidente del Boat Club, y quien luego trasladado al Rosario formo parte activa en la dirigencia de Rosario Central…, sumando el fundamental factor de que Pearse haya sido luego el primer titular del CBC y que haya guardado algún tipo de relación con el BA&R, es muy factible abonar la teoría de la ubicación de la cancha en las instalaciones del Boat Club. Volviendo al torneo, allá por el Junio del 1891 el Standard realizaba una crónica de uno de los partidos de este campeonato donde nuestro equipo, goleaba: "Este partido de la liga se jugó en Campana el domingo 21, y terminó en una victoria para el BA&R por cuatro goles a cero. San Andrews llego con tres de sus jugadores seleccionados menos, pero después de haber traído a otros jugadores formaron el número requerido. El juego largo teniendo en cuenta el estado resbaladizo del suelo, pero fue de los mejores. Ambos equipos mostraron un esfuezo completo, y hasta el medio tiempo no se había obtenido ninguna ventaja, pero después de empezar el segundo tiempo BA&R mostró una gran combinación y anotó cuatro goles. F. Archer jugó un espléndido juego en todo momento y convirtió tres goles. El arquero P. Rogers se mostro muy listo Para San Andrés, Lamon, Walters y Morgan trataron muy duro por sus lados, y fueron bien apoyados por otros compañeros." En el torneo el BA&R disputo 8 partidos, gano 3, empato 1, perdió 4. Frederic Archer termino siendo el goleador del torneo con 7 tantos. Archer, miembro de la comisión del club, jugador y empleado ferroviario, cuadra con el arquetipo del futbolista amateur de la época. Sin un más lejos, en nuestro segundo club de futbol de la ciudad, el Reformer, Harry Cunningham, fue figura, goleador (aun conserva el máximo de goles en un partido: 8 Goles), dirigente del club y por supuesto, directivo del Frigorifico Reformer. El Buenos Aires & Rosario Railway AC luego empieza a desaparecer, en 1892 no hubo torneo, en 1893 simplifica su nombre a Buenos Aires Railway y finalmente queda ultimo en ese campeonato, en 1895 no participa y en 1896, parte de sus socios fusionan lo que resta de la entidad con el Belgrano Athletic. Claro está, esta fusión no se da entre nuestro original equipo. El traspaso de empleados a Rosario por goteo de la empresa madre, Ferrocarril Buenos Aires al Rosario sin duda mino el equipo. Finalmente, la empresa de fusionaría con el Ferrocarril Central Argentino llevando gran parte de sus actividades a Rosario e iniciando en Campana una ola de protesta, pero eso es ya otra historia. Lo cierto es que el Buenos Aires & Rosario Railway AC fue nuestra primer entidad deportiva. No conocemos el modelo de casaca. No sabemos si tuvieron bandera. Ni siquiera tenemos fotos de sus equipos. No sabemos qué fue de la vida de sus jugadores. Lo bueno de este presente es que día a día aparecen datos nuevos. Y quien te dice, quizá, un día entre los días, una abuela piadosa encontrara entre las pertenecías de sus bisabuelo, una casaca desteñida y una foto... y en una de esas, solo en una de esas, se apiadara y nos las hará llegar.

La información, publicada EL 7 DE AGOSTO DE 1888, en el periódico Standard, dirigido a la colectividad inglesa de nuestro país



El Buenos Aires & Rosario Railway, el primer club de nuestra ciudad

Por Joel Vallomy

