Tras el empate frente a Guillermo Brown, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, se mostró conforme con lo realizado por su equipo: "Era un partido muy difícil. Ellos, de visitante, juegan así: donde cometes un error o te abrís un poco, sacan contragolpes letales. De esa manera ganan seguido y llegaron al segundo puesto. Pero nosotros hicimos las cosas bien: ellos casi no nos crearon situaciones y nosotros sí tuvimos algunas. Además, territorialmente, dominamos el partido. Y la actitud de los jugadores nuestros fue muy buena, de mucha concentración y agresividad". En cuanto a la búsqueda ofensiva, el DT uruguayo hizo un análisis enmarcado en el presente que atraviesa el Violeta: "A veces el gol se da y a veces no. Estamos ordenados, sólidos. Nos falta un poco de fútbol, pero primero tenemos que salir de esta situación, ser inteligentes y una vez que se resuelva matemáticamente el tema de los promedios, ya pensar en otra cosa y el año que viene", remarcó. "Nosotros quisimos ganarlo durante todo el partido, salvo cuando el árbitro marcó los minutos de adición. Porque en el adicionado, muchas veces pasa que el local se desespera y se desordena. Y ellos tienen un gran contragolpe y un gran poder de efectividad. Son un equipo que ataca poco y gana mucho. Entonces ya era importante no perder, porque los chicos habían hecho un esfuerzo grandísimo y una derrota habría sido un golpe muy duro en lo anímico", agregó De la Riva. "Que el equipo nuestro se esté levantando y le juegue de igual a igual a cualquiera, para mí es muy importante", concluyó el entrenador.

DE LA RIVA DESTACÓ EL ORDEN DE SU EQUIPO PARA EVITAR LOS CONTRAGOLPES DE GUILLERMO BROWN. CARUSO LOMBARDI EN LA PLATEA Una visita llamativa recibió el estadio de Villa Dálmine en el partido frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn: Ricardo Caruso Lombardi. El entrenador, que dirigía a Tristán Suárez cuando el Violeta le ganó la final por el ascenso al Nacional B en 2014, siguió el encuentro desde la platea, donde también se encontraba Mauro Fórmica, jugador de Newell´s y hermano de Lautaro, lateral izquierdo del Violeta.

