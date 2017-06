BOAT CLUB, SUSPENDIDO El encuentro que el Campana Boat Club debía disputar frente a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz el viernes por la noche fue suspendido a raíz de la humedad reinante, que complicaba mucho el estado del parquet del gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. El Tricolor se impuso 86-85 con una conversión de Mauro Corvalán a tres segundos del final. De esa manera, se aseguró su lugar en las semifinales del Torneo Oficial 2017 de la ABZC. Por la séptima fecha del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana obtuvo el viernes un valioso triunfo como visitante sobre Defensores Unidos de Zárate. De esa manera, no sólo se recuperó de la derrota sufrida el miércoles ante Presidente Derqui, sino que además aseguró su pase a las semifinales del certamen, dado que garantizó finalizar entre los mejores dos de la Zona A1 que comanda con cinco victorias en seis presentaciones. Y ante CADU, el triunfo se festejó más también por la forma en la que se consiguió: con un triple de Mauro Corvalán a tres segundos de la bocina final. Así, el Tricolor opacó el debut de Lisandro Rasio (de reciente paso por Atenas de Córdoba), quien fue el goleador del juego con 24 puntos, pero quien falló un libre clave en la acción previa al ataque que terminó con el lanzamiento ganador de Corvalán. El encuentro, disputado en Villa Fox, había tenido al CCC como claro dominador del primer cuarto, gracias a un gran arranque de Ignacio Novoa (11 puntos en el parcial). Incluso, en el segundo período, los dirigido por Fabián Timmis tomaron un máxima de 15 de diferencia (33-18). Fue entonces que Defensores Unidos comenzó a reaccionar impulsado por Lisandro Rasio y también por el base campanense Camilo Cáceres, quien aportó 22 puntos y llevó al local a igualar el tanteador en el tercer cuarto (46-46). Posteriormente, en el último cuarto, CADU logró alcanzar una máxima de 10 (79-69) a cuatro minutos del cierre. Parecía que el juego estaba liquidado. Pero no. Dos triples de Damián Iglesias (anotó cinco en total) y otro de Corvalán fueron claves para la reacción y para llegar con vida a ese último ataque que, a pesar de ser poco claro, terminó con el pivot abierto a 45 grados para convertir una "bomba" que ya no tendría respuesta. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (85): Camilo Cáceres (22), Francisco Rasio (11), Alejandro Abaz (4), Federico Barra (9) y Lisandro Rasio (24) (FI) Gonzalo Gomes (9), Julián Pinto (2), Alejandro Mena (2) y Sebastián Seoane (2). DT: Gastón Petrella. CIUDAD DE CAMPANA (86): Damián Iglesias (16), Francisco Santini (11), Lautaro Toranzo (5), Matías Nieto (14) y Ignacio Novoa (13) (FI) Eliseo Iglesias (0), Guido Cadelli (13) y Mauro Corvalan (14). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 16-27 / 23-19 (39-46) / 25-18 (64-64) / 21-22 (85-86). JUECES: Gustavo Zukowski y Ezequiel De La Peña. GIMNASIO: Carlos Baigros (Defensores Unidos).

MAURO CORVALÁN SE VISTIÓ DE HÉROE ANTE CADU.



Básquet:

Con un triple agónico, Ciudad de Campana venció a Defensores Unidos en Zárate

