Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoría más federal de nuestro país está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato con sus dos clases en el autódromo de san Luis. Desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. CENA: La que está organizando el Zárate Auto Moto Club para el viernes 23 de junio donde se festeja el día del piloto con una comida que pueden concurrir todos los que deseen compartir la velada que se llevará a cabo en el salón municipal camino al puerto de Zárate. PROMESA: Finalmente Román Rizzo llegó al podio en la última carrera de la categoría Kart Plus lo que provocó un festejo para todo su equipo y ahora deberá cumplir con la promesa asumida con su hija ISA de seis años que le jugó regalarle garrapiñadas si lograba subir la escalera camino al tan deseado podio. DECIDIDO: Ya se trabaja de cara a la próxima carrera en el auto de Gastón D´Angelo que está decidido buscar otro campeonato en la categoría Alma en la Clase TC 1100 y con su equipo se busca seguir siendo quien mas título tiene en la categoría mencionada. TC REGIONAL: La categoría va por otra propuesta este fin de semana con sus dos clases al autódromo capitalino donde desarrolla otra fecha del campeonato y su habitual parque de autos. Desde las 9.30 hs arrancan con su show automovilístico. GANAS: La intención de Lucas Dobladez sigue latente para hacer algo en karting dado que las ganas están, el tema es tener los tiempos y los presupuestos para sumarse a la categoría Kart Plus donde ya corrió y con buenos resultados. RECUERDOS: El grupo de amigos y ex dirigentes de la categoría Alma estuvieron días a atrás en nuestra ciudad llevando adelante otra cena de camaradería donde siempre afloran los gratos recuerdos vividos en su momento. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo regir los destinos del TC Bonaerense confirmaron que la próxima carrera se realizará en el autódromo de Roque Perez en la fecha ya estipulada y las próximas dos pueden ser en el autódromo capitalino y en Roque Perez una vez mas. VICTORIA: La que viene de obtener Franco Rodrigues en la clase potenciada de la categoría Kart Plus y lo pone al piloto local en la pelea del campeonato con la motorización de Rubén Alfonso ante a alegría para toda la dinastia Rodrigues que acompaña al joven muy enamorado. OFRECIMIENTO: Parece que como el auto está guardado en el taller y listo para correr hubo un ofrecimiento para alquilar el chasis de la Clase Light del TC Bonaerense pero su dueño prefirió por el momento tenerlo guardado y Fernando Rivas espera poder hacer alguna competencia. DECIDIRSE: Marcelo Trapani finalmente decidió correr en la última presentación de la categoría Kart Plus y más allá de cualquier resultado el muchacho fue con las ganas de disfrutar de su pasión y lo utilizó como un cable a tierra. FORMULA METROPOLITANA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo capitalino por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 16.30 horas largan su final. PUESTO: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo de La Plata donde en la Clase Tres participó el campanense Daniel Vidal que terminó en el puesto octavo con la preparación del auto por parte de Dante Tamburini. GUARDADO: Siempre está guardado en su galpón el karting como el auto que decidió armar para el TC Bonaerense pero nunca concreta terminar de armar alguno y finalmente Gustavo Monin no decide su retorno a la actividad que tanto le gusta. ESMERARSE: Tanto el tío como el abuelo al igual que su padre se esmeran para que Ivan Queipo siga corriendo en karting en esta temporada con el asesoramiento de su vecino Fabian Martinelli. Ahora se trabaja para la próxima carrera en la categoría Prokart. CORRER: Durante tres veces a la semana sigue corriendo por las calles de nuestra ciudad Miguel Parra que se está preparando para la competencia de Zárate donde desea realizar todo el recorrido sin tener en cuenta la ubicación final. Su desafío es poder llegar. TOP RACE: Nueva propuesta de la categoría este fin de semana en el autódromo de San Juan donde desarrolla otra carrera del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CONTENTO: Así se muestra Juan Pablo Galliano tras el cuarto puesto obtenido en la carrera de la Clase "A" del TC Bonaerense en el autódromo de Dolores en la última fecha que le permitió sumar puntos importantes para el campeonato. QUINTO: Como se desarrolló esta competencia con pilotos invitados Cristian Figueroa terminó quinto en su final lo que le sumó puntos para que Galliano ya alcance el séptimo lugar en el campeonato. PRENDER: Continuando con "Juampi" Galliano en Dolores también estuvo el peluquero Marcelo que está a cargo de las cuestiones gastronómicas y el muchacho se mostró muy entusiasmado con la parrilla donde debían de frenarlo porque a cada rato quería prender el fuego para cocinar algo. PRUEBA: Tras hacer los trabajos correspondientes en el Fiat 1500 y dejarlo listo para correr, días atrás su propietario Silvestre gallo decidió hacer una prueba y le mandó una tiradita hasta la ciudad de Baradero donde debió ir solo a pesar de poner butacas nuevas porque su señora se negó a acompañarlo. FORMULA CUATRO APAP: La categoría Escuela del automovilismo zonal está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay con su habitual parque de máquinas. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. PREOCUPADOS: Los dirigentes que tienen a su cargo el autódromo de Junín están preocupados por el tema de las inundaciones que están ingresando en forma gradual ala ciudad mencionada y que ya ganaron muchas hectáreas que están bajo el agua. CONDICIONES: Miqueas Taborda volvió a poner de manifiesto sus condiciones conductivas en la última carrera de karting en la categoría Kart Plus donde el pibe se llevó puntos importantes para el campeonato con otro triunfo con la motorización de Mauro Santucho. APARECER: El tema fue que los componentes de su equipo mas amigos y seguidores se llegaron hasta el autódromo de Baradero para ver girar a su piloto donde llevaron equipo de mate, una parrilla para comer, pero parece que algo falló porque Gonzalo Conti nunca apareció con el auto y debieron emprender el regreso. COMUNICAR: Como era de esperar entre molestos y enojados querían saber que había pasado y el robusto piloto Gonzalo les comunicó que ante la enfermedad de un familiar decidió suspender las pruebas a lo que los muchachos lo entendieron aunque podría haber avisado. Cosa de gordio vio? FIAT AMIGOS: La monomarca llega hasta el autódromo capitalino para realizar otra fecha del presente calendario utilizando el circuito número cinco. Desde las 16 hs corren su final. TERMINAR: El pasado fin de semana el Super TC 2000 desarrolló otra fecha del campeonato en el autódromo de Termas de Rio Hondo donde el piloto local Matías Milla a bordo del Toyota del equipo terminó la primera carrera décimo noveno mientras que en la segunda quedó ubicado en el puesto décimo segundo. REGULARIDAD: Ya quedó confirmado por los organizadores que la carrera de regularidad a cargo del Zárate Auto Moto Club se realizará el venidero 8 de julio y unirá Zárate con San Pedro donde el costo de la misma rondará en mil quinientos pesos. Está abierta para todos quienes deseen participar de la misma. MOTOR: Tras la rotura del motor en la última carrera ya se está trabajando en el Fiat Uno de Pablo Savastano de cara a la próxima competencia de Alma y estarán llegando en forma y terminó para la misma. ANOTARSE: Con la llegada de la carrera de karting a nuestra ciudad ya son varios que se quieren anotar en la misma donde curiosamente son mas ex pilotos que de la actualidad. A corto plazo se dará a conocer el lugar y el día de tal emprendimiento. TOP RACE JUNIORS: Con su habitual parque de autos la categoría encara este fin de semana otra propuesta del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ACOMPAÑANTE: Para la carrera del próximo 8 de julio en Zárate organizada por el Zárate Auto Moto Club confirmó su presencia Silvestre Gallo con su Fiat 1500 donde en principio Natalia ocupará la butaca derecha que si no acepta la intención del piloto canoso es llevar a Cyntia Bertozzi la actual piloto de karting sigue en pleno crecimiento su comercio dedicado a la venta de repuestos en la vecina ciudad de Zárate en la calle Feliz Pagola 731 donde abundan los elementos para todo tipo de motonetas y motos como además muchos elementos para karting. RALLY FEDERAL: La categoría desarrolla durante este fin de semana otra competencia del campeonato en la ciudad de Los Toldos donde desde las 9 hs comienzan con su espectáculo. EXITO: Por primera vez en la historia el Primer Auto Argentino construído en Campana por Don Manuel Iglesias se exhibió en el Salón del Automóvil durante estos días y hasta el próximo martes dentro del predio de la Rural en Palermo con un éxito total y con muchísima gente que conoció nuestro auto y se concretó tomar una dimensión del mismo en una forma mayor a lo previsible. Bienvenido! PROKART: Esta especialidad del karting visita este fin de semana el kartódromo de Ciudad Evita por otra carrera del campeonato. Desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. INTENTO: No muchos saben que Daniel Berra hizo un intento en un momento de piloto de correr en karting que armaron con sus amigos, el tema es que el popular "Ñoño" haciendo una prueba con el mismo se clavó de cabeza dentro de una fosa donde el golpe no fue muy agradable. Duró muy poco su paso por el karting vio? HUMOR: Mauro Santucho está contento y de buen humor ante los buenos resultados obtenidos por sus pilotos que vienen desarrollando buenas performances en las distintas clases de karting y en su templo de la calle Maipú se siguen acercando pilotos con la intención de sumarse al equipo.

Rincón Tuerca

