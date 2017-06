Tras confirmarse su primer lugar en la lista de candidatos a concejales de Cambiemos, el Presidente del Concejo Deliberante se mostró agradecido por la propuesta del Intendente. "A nivel personal es fundamental contar con su apoyo y valoro mucho que me confiado esta responsabilidad", afirmó quien encabezará la boleta local del oficialismo. Luego que el intendente Sebastián Abella confirmara que Sergio Roses encabezará la lista de candidatos a concejales de Cambiemos, el Presidente del Concejo Deliberante se refirió a la propuesta del jefe comunal y expresó que "con Sebastián formamos un equipo desde hace muchos años, yo ingresé con él al Concejo en el 2013 y a nivel personal es fundamental tener su apoyo y valoro mucho que me haya confiado esta responsabilidad". En ese sentido, Roses aseguró que aceptó ese lugar ya que "cuando uno participa de la creación de algo, quiere ver las cosas concretadas. Se han dado los primeros pasos pero falta mucho más por hacer, se vienen discusiones estratégicas para saber qué tipo de ciudad queremos y si de algo estamos convencido es que queremos lograr que Campana sea un buen lugar para producir y vivir". "Este año vamos a trabajar en la consolidación de un proyecto a nivel nacional, provincial y local, que lleva 18 meses y procura renovar y oxigenar la actividad pública; nuestro objetivo es que la política vuelva a ser relacionada con lo concreto, con el hacer", añadió. Respecto a la labor legislativa en el HCD, el Presidente del cuerpo sostuvo que será un año clave para "consolidar el cambio" y que para lograrlo se necesita un Concejo "que no ponga palos en la rueda". Al mismo tiempo remarcó que en lo que va de la gestión hubo récord por falta de quórum respecto a los 20 años anteriores. "Eso se debe a que hay muchos concejales que están acostumbrados a una forma de hacer política y de negociar centrados en sus propios intereses, sin pensar en la gente", aseveró. "Está bien que haya diferencias pero tenemos que lograr que esas discusiones se encaucen por el bien común de nuestros vecinos, hemos tenido falta de apoyo a proyectos tan simples como asfaltar calles y el deliberativo no tiene que ser un obstáculo para una gestión de gobierno", señaló. Roses también hizo un balance de la gestión de Cambiemos en Campana y aseguró: "Nuestra ciudad está viviendo una situación privilegiada, con oportunidades de desarrollo y empleo y un cambio económico esperanzador". Finalmente, el candidato a primer concejal se mostró convencido de que los vecinos volverán a depositar su voto de confianza en Cambiemos: "Creen en nosotros porque trabajamos con humildad, con respeto, con escucha y vocación y son valores esenciales que nos ayudan a hacer las cosas cada vez mejor".

"Se han dado los primeros pasos pero falta mucho más por hacer, se vienen discusiones estratégicas para saber qué tipo de ciudad queremos", señaló Roses.



Roses sobre su candidatura:

”Vamos a seguir trabajando para que Campana sea un buen lugar para vivir”

