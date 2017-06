COMENZÓ LA FECHA 39 Ayer, con tres partidos, se puso en marcha la fecha 39 del Nacional B. En Puerto Madryn, Guillermo Brown no pudo con Atlético Paraná e igualó 2-2 y abrió la lucha por la segunda posición. En tanto, como local, Los Andes superó 3-2 a Gimnasia de Jujuy, mientras que Central Córdoba goleó 3-0 en Santiago del Estero a Crucero del Norte. La fecha continuará hoy con seis partidos: Juventud Unida vs Nueva Chicago; Almagro vs Estudiantes (SL); Boca Unidos vs San Martín (T); Ferro Carril Oeste vs Douglas Haig; All Boys vs Villa Dálmine; e Independiente Rivadavia vs Chacarita. Mientras que mañana jueves se cerrará con Flandria vs Argentinos Juniors y Santamarina vs Instituto. El Violeta se presentará sin arqueros profesionales por la sorpresiva salida de Fernando Otarola y la lesión de Sebastián Blázquez. El juvenil José Castellano será titular en su debut absoluto en Primera. Zamponi y Falcón vuelven a la alineación titular. Le cuesta encontrar paz a este presente de Villa Dálmine. Porque cuando parece que su campaña se torna más regular (ocho puntos en sus últimas seis presentaciones), situaciones internas vuelven a ponerlo en situación alerta. Es que el viernes, tras el partido frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Fernando Otarola se llevó sus pertenencias del club y abandonó los entrenamientos (ver aparte), dado que tiene arreglada su incorporación a un club chileno. De esta manera, dada la lesión de Sebastián Blázquez (fue intervenido quirúrgicamente y se perderá el resto del campeonato), el plantel se quedó sin arqueros profesionales. En este contexto llega el Violeta al partido que disputará esta noche frente a All Boys desde las 20 horas en Floresta por la 39ª fecha del Nacional B. Un encuentro clave, porque se trata de un rival que también está peleando por sumar los puntos necesarios para asegurar su permanencia en la categoría. Y ante esta situación, el DT Felipe De la Riva debió echar mano de José Castellano, quien no iba a ser considerado a partir de junio (porque perdía su condición de juvenil) y hoy tendrá su debut absoluto en Primera como titular. Nacido en Colón (provincia de Buenos Aires) el 16 de julio de 1996, "Pichu" comenzó la temporada como tercer arquero y ha sido titular en gran parte del reciente Torneo de Reserva. Ahora, tras los pasos de Carlos Kletnicki (dejó el plantel en diciembre pasado), Otarola y Blázquez, será el cuarto guardameta con minutos en este campeonato para el Violeta. En tanto, en el banco de suplentes seguirá Francisco Mastrángelo, arquero de la Cuarta División que fue promovido al plantel de Primera a partir de la llegada de De la Riva. Luego, la formación titular del Violeta para esta noche tendrá dos regresos: Rubén Zamponi (cumplió su sanción) y Horacio Falcón volverán a jugar desde el arranque en los lugares de Luciano Recalde y Diego Núñez. En consecuencia, la alineación de Villa Dálmine para enfrentar a All Boys será: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. Y en el banco de suplentes quedarán: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Diego Núñez, Lucas Favalli, Franco Otta, Leonardo Carboni y Alex Stábile (reemplaza a Juan Manuel Mazzocchi, quien sufrió un esguince de tobillo). Por su parte, All Boys arrastra un invicto de tres partidos (una victoria y dos empates) en los que no recibió goles en contra. Para este compromiso, su DT, José "Pepe" Romero, no podrá contar con el goleador del equipo, Maximiliano Salas, quien llegó a la quinta amarilla y será reemplazado por el juvenil Lucas Nicchiarelli. Por lo tanto, los once del Albo serán Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli, Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canuhé, Juan Manuel Vázquez, Lucas Nicchiarelli y Ángel Vildozo. El partido, correspondiente a la 39ª fecha, dará comienzo a las 20 horas en el estadio Islas Malvinas de Floresta. El árbitro será Pedro Argañaraz, quien estará acompañado de los asistentes Alejandro Mazza y Federico Cuello y del cuarto árbitro José Carreras.

El arquero juvenil José Castellano sería titular en su debut absoluto en Primera.



CÉRICA INTENTARÁ VOLVER AL GOL ESTA NOCHE EN FLORESTA ANTE ALL BOYS. COMUNICADO OFICIAL POR EL CASO OTAROLA A raíz de la decisión de Fernando Otarola de abandonar el plantel de Villa Dálmine, el club emitió a través de sus redes sociales un comunicado oficial para explicar lo sucedido con el arquero. El texto dice: El Club Villa Dálmine informa que, tras el encuentro frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el jugador Fernando Otarola retiró sus pertenencias del club y no volvió a presentarse a los entrenamientos del plantel profesional sin comunicar esta repentina decisión ni a la Comisión Directiva ni al cuerpo técnico. Días atrás, el jugador había firmado la extensión de su contrato hasta fines de julio para completar lo que resta del campeonato de la Primera B Nacional. Sin embargo, poco después manifestó su intención de rescindir el vínculo atento a una oferta que habría recibido para continuar su carrera futbolística en el exterior. Desde la Comisión Directiva se rechazó esa posibilidad, especialmente porque su compañero Sebastián Blázquez debía ser intervenido y, así, el plantel se quedaría sin arqueros profesionales para lo que resta de la temporada. Finalmente, la Comisión Directiva de Villa Dálmine informa que está trabajando sobre la situación y ha iniciado las gestiones correspondientes al caso.

Nacional B:

Villa Dálmine enfrenta esta noche a All Boys en Floresta con el desafío de seguir sumando

