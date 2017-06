P U B L I C



Primero realizó un plenario en el Club Pellegrini y luego, los trabajadores marcharon hasta el Palacio Municipal. El Intendente Cáffaro recibió el petitorio y redactó un decreto que fue avalado luego por el Concejo Deliberante de la vecina ciudad. El viernes, el Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, recibió a la CGT Regional Zárate-Campana y le manifestó su apoyo al documento generado por los trabajadores que solicitaba declarar en emergencia laboral a nuestra región. Al lunes siguiente, Cáffaro elevó un decreto declarando la emergencia, que fue avalado por el Concejo Deliberante de la vecina ciudad. "Esto no es un simple petitorio, es una herramienta de lucha (…) hay un contrato moral y político que se ha roto, el Presidente asumió anunciando una serie de proyectos que no fueron cumplidos y eso implica directamente que la gente viva peor, que los jubilados vivan peor, que los discapacitados vivan peor", manifestó el intendente zarateño a la prensa. "El pueblo trabajador no abandonará la lucha por los puestos de trabajo. Estamos viviendo épocas muy difíciles pero la madurez sindical y la conciencia de clase de los trabajadores serán la herramienta para que el movimiento obrero no pierda la conquistas logradas en los últimos años", expresó Abel Furlán, diputado nacional y dirigente metalúrgico, quien esa misma mañana fue el principal orador del plenario que la CGT Regional organizó en el Club Pellegrini, para luego marchar hacia la municipalidad. Una vez en el interior del palacio municipal los recibió el intendente: "hay un contrato moral y político que se ha roto, el Presidente asumió anunciando una serie de proyectos que no fueron cumplidos y eso implica directamente que la gente viva peor, que los jubilados vivan peor, que los discapacitados vivan peor. Este Gobierno ha puesto el esfuerzo para que los que más tienen tengan cada vez más y nosotros siempre vamos a estar del otro lado, del lado de los trabajadores", expresó Cáffaro, solidarizándose con los trabajadores de nuestra región. Al ser consultado por los medios, el titular de la CGT Regional manifestó "Nos pone muy contentos que el Intendente (Osvaldo Cáffaro) esté del lado de los trabajadores. Esa es la manera, es el Estado el que tiene que tomar el compromiso de sostener", contraponiendo de esta manera la "mala experiencia" que vivió en Campana, donde no fue recibido por el intendente Abella, ni tampoco logró en el HCD de Campana los votos para dar tratamiento al tema en el recinto. "Lo que me dio la mayor vergüenza es que muchos compañeros que en otros momentos estuvieron defendiendo a los trabajadores no estuvieron en la banca, estuvieron ausentes", indicó Furlán.

