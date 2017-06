Estuvo el lunes al mediodía en la portería de TenarisSiderca. También aseguró que el 40% de la capacidad instalada de la Argentina está parada, y que la emergencia laboral declarada en Zárate es "testimonial, por no decir demagógica". "Acá están declarando la Emergencia Laboral, pero es una declaración del tipo testimonial, por no decir demagógica. No tiene efectos prácticos. Lo que hay que hacer es un gran debate en la provincia de Buenos Aires y en el país de cómo paramos el cáncer de los cierres de fábricas. Aquí cerraron recientemente Carboclor, pero tenemos cierres por todas partes. La semana pasada tuvimos 280 despidos en Las Flores… la provincia es muy industrial, y está viviendo una crisis en plena escalada y nadie le pone el cascabel al gato. Esto de las emergencias son declaraciones de intenciones", dijo el lunes al mediodía Néstor Pitrola, Diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y pre-candidato a Senador, quien se presentó el lunes al mediodía en la portería de TenarisSiderca. "Hay que cortar la sangría brutal de cierre de plantas, en la provincia hay un cierre de fábrica por semana. Las grandes empresas como Tenaris y Papelera del Plata han hecho de los retiros voluntarios despidos encubiertos. Los despidos y suspensiones acechan y se hacen efectivos cada día más. La crisis industrial se la combate con la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario. Esa es la única ´emergencia´ que sirve. Luego realizar un plan económico integral para reactivar la economía, en defensa de los trabajadores y el salario", declaró Pitrola, referente del Partido Obrero en el FIT. "Creo que hay que impedir el cierre de cualquier fábrica, garantizar la continuidad productiva repartiendo las horas de trabajo. El partido obrero y el frente de izquierda proponen un plan económico integral: acá hay que aumentar los salarios, dinamizar el mercado interno, bajar las tasas de interés, volcar el ahorro nacional que está en la banca direccionado hacia la especulación financiera a transformarlo en inversión productiva: la industria está parada. El 40% de la capacidad instalada de la Argentina está parada. Eso da la pauta de que en proyección, sólo tendremos más despidos. El endeudamiento del gobierno no se tradujo en inversiones. La bancarrota kirchnerista se está descargando sobre el pueblo, y sin reactivación económica. Para colmo, piden bajar los costos laborales, pero ¿hasta dónde? ¿Si el sueldo promedio es de 11 mil pesos? El viernes Zárate fue escenario de una marcha, que como una reacción tardía, fue convocada por la CGT regional en defensa de la industria nacional y contra despidos y suspensiones que azotan Campana, Zárate y Baradero, intentando despegar al kirchnerismo de este cuadro. El proyecto es cartón pintado y no aporta aplicaciones prácticas a la situación de retracción laboral", aseguró Pitrola y agregó: "El ajuste de Macri y los gobernadores se agravará después de octubre. Votar contra el ajuste es votar al Frente de izquierda".

Pitrola en la portería de TenarisSiderca: "El 40% de la capacidad instalada de la Argentina está parada".



Néstor Pitrola en Campana:

”El ajuste de Macri y los gobernadores se agravará después de octubre”

