Concejales justicialistas se mostraron sorprendidos por la negativa del oficialismo de declarar la emergencia laboral y cuestionaron la contradicción de "celebrar la recuperación de la empresa Tenaris y simultáneamente eximirla del pago de tasas por encontrarse en crisis". En la última sesión del Concejo Deliberante, concejales del PJ-FpV presentaron un proyecto sobre tablas que buscaba declarar la emergencia laboral en la ciudad. Sin embargo, no hubo acompañamiento del oficialismo y la iniciativa pasó a Comisión. Por ello, los ediles justicialistas se mostraron contrariados y señalaron una "distorsión de la realidad" en el discurso de Cambiemos, respecto a la situación laboral en Campana. "Han argumentado errores técnicos en el proyecto. Sin embargo, no tuvieron las mismas exigencias cuando el Intendente por decreto modificó el cálculo de la tasa de seguridad e higiene, donde entre otras cosas, hizo que la empresa Tenaris no pagara por los empleados que tenía suspendidos, condonándole millones de pesos", señalaron. El Presidente del bloque PJ-FpV, Luis Chesini, anticipó que denunciarán este hecho ante el Tribunal de Cuentas, y agregó: "volvieron a darle la espalda a los trabajadores, como siguen haciendo con la no implementación del Consejo Económico Social. Pareciera que niegan sistemáticamente una realidad que afecta a los trabajadores, se traslada al comercio y se hace evidente en cada rincón de la comunidad". Por su parte, la concejal Soledad Calle se refirió a la aparición televisiva del concejal Sergio Roses, quien entrevistado por la TV Pública aseguró que en Campana, "la producción y el trabajo repuntaban". "Se debe haber equivocado de Ciudad. Porque resulta incomprensible celebrar que Tenaris incorporó a 500 personas, cuando no son nuevos puestos de trabajo, sino que representan sólo un tercio de los puestos perdidos en esa empresa, que contabilizan unos 1400 entre jubilaciones anticipadas, desvinculaciones y despidos. Son insuficientes para sostener el nivel de empleo requerido en la Ciudad, y para que el comercio funcione", expresó Calle. "Cuando le preguntaron sobre empresas que se están por radicar en Campana, solo pudo responder que Honda sumó una línea de motos y contrató a 15 personas" señaló respecto a la entrevista a Roses, donde además observó cómo una contradicción "celebrar la recuperación económica de la empresa Tenaris, y simultáneamente eximirla del pago de tasas por encontrarse en crisis", y condenó que "el Gobierno Municipal hace de vocero de los empresarios y esconde la desocupación y los despidos en la ciudad".

Calle y Chesini se refirieron a la mirada contradictoria del Gobierno respecto al empleo.



PJ-FpV:

”El Gobierno Municipal hace de vocero de los empresarios y esconde la desocupación y los despidos en la ciudad”

