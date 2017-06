Cristina Kirchner lanzó ”Unidad Ciudadana”, aunque no confirmó si será candidata

La expresidenta fue la única oradora del acto realizado en Arsenal. Llamó a "ponerle un límite a este gobierno" en los próximo comicios. La expresidenta Cristina Kirchner cerró ayer el acto de lanzamiento del Frente Unidad Ciudadana sin confirmar si será candidata. Y lo hizo rodeada de ciudadanos de los "sectores agredidos". En el Estadio Julio Humberto Grondona del Club Arsenal de Sarandí, la expresidenta fue la única oradora, pero evitó confirmar si será o no candidata en las próximas elecciones legislativas, aunque llamó a "ponerle un límite a este gobierno" en los comicios. "He tenido todos los honores y todos los cargos. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo", sostuvo la exmandataria, quien convocó a la multitud que la acompañó: "Unamos, porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones". La expresidenta convocó "a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y todas las argentinas", al tiempo que afirmó que "esta etapa histórica de agresión neoliberal no es una cuestión de partidos políticos". También se refirió a la nueva emisión de deuda a 100 años realizada por el Gobierno y, cuando la militancia comenzó a cantar insultos, señaló: "No pongamos energías en insultos o en agravios, sino en movilizar a los ciudadanos". "Tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora", sostuvo la exjefa de Estado sobre el final de su presentación, rodeada de becarios del Conicet, comerciantes, beneficiarios de pensiones por discapacidad y jubilados a los que presentó por su nombre de pila antes de contar los inconvenientes que atraviesan a partir de decisiones del actual gobierno. "Si tuviéramos que hacer una lista de todos los sectores agredidos creo que mañana nos encuentran todavía acá y sin haber terminado", sostuvo la exmandataria al respecto. Para cerrar el acto, Cristina Kirchner dijo que quiere "volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los empresarios que tienen que dar trabajo y pagar salarios y los comerciantes que tienen que levantar la cortina todos los días". Finalmente remató: "Esto es unidad ciudadana".

Cristina: "Esta etapa histórica de agresión neoliberal no es una cuestión de partidos políticos".



Cristina Kirchner lanzó ”Unidad Ciudadana”, aunque no confirmó si será candidata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: