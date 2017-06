Quieren ensanchar el Canal Santa María y hacer obras para un barrio Privado en medio de la Reserva Natural. La Organización Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján denunció públicamente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está a punto de iniciar una obra que resultará altamente dañina para los humedales y la Reserva Natural Estricta de Otamendi. Se trata del ensanchamiento del Canal Santa María, que conecta el río Luján con el río Paraná de las Palmas a la altura de la Reserva Natural, en Campana. Según denuncian los ambientalistas, la obra ya estaría a punto de ser licitada en el mes de julio, y con presupuesto asignado. Señalaron también que con el sedimento extraido en las obras de ensanchamiento del canal, se planea hacer un relleno sobre el humedal para construir un camino que permita el acceso via terrestre al Paraje Los Ciervos, una zona privada que quedó rodeada por la reserva natural y donde está planificado un barrio Privado. La zona donde está planificado este emprendimiento sbre el río Paraná, también sería objeto de un relleno con el sedimento extraído de la obra para elevar la cota por sobre los valores de inundación. El canal Santa María se encuentra adyacente a la reserva natural y atravieza el gran humedal y la zona de amortiguación de la reserva. La obra es muy cuestionada por los ambientalistas, porque se considera que si hay un area que se quiere proteger como reserva estricta, al lado no se puede hacer cualquier cosa, sino que se deben hacer obras que no afecten lo que se quiere proteger. Además, la zona que quedó fuera de la reserva tiene las mismas características que lo que está dentro, por lo tanto configura un sistema único, y no tiene mucho sentido proteger una parte sí, y otra no. Según señaló a este medio Jorge Svaton, miembro de Vecinos del Humedal, se está gestando a todo nivel un fuerte movimiento de oposición tanto a la obra de ampliación del canal, como a la construcción del camino y la habilitación de un barrio privado en esa zona. Así, dijo Svaton, tanto de distintas ongs ambientalistas, como de Parques Nacionales, la Defensoría del Pueblo de la provincia e incluso funcionarios políticos municipales, provinciales y nacionales se está haciendo escuchar la voz de oposición a estas obras, sosteniendo la urgencia de proteger los humedales, la reserva natural y las zonas aledañas que son su espacio de amortiguación, y que garantizan la supervivencia del ecosistema que se quiere proteger. "En estos momentos estamos intentando que nos escuchen en el organismo responsable de la obra que es el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Ellos quieren hacer obras y a veces las cuestiones ambientales pasan a segundo plano, pero estamos armando bastante revuelo así que confiamos que de una manera u otra nos van a escuchar." Tampoco se sabe si estas obras tienen el necesario estudio e impacto ambiental que prevé la ley, ni se ha anunciado la fecha de la Audiencia Pública que también exige la ley para que la comunidad participe en la discusión. "Vemos todo muy apurado y muy desprolijo por la urgencia electoral, pero hay obras que producen daños irreversibles a la naturaleza que hay que pensarlas un poco mas. Por último -dijo Svaton- resulta sospechoso que en el pliego de licitacion está previsto que con los barros extraidos de la ampliacion se van a rellenar terrenos privados, que es donde se anuncia un emprendimiento urbanístico. Es decir que con dineros publicos se van a hacer trabajos en beneficio de un privado, para que pueda subir la cota y construir el barrio. Es todo muy sospechoso y raro."

Humedal





El Paraje Los Ciervos está rodeado por la reserva y lo atraviesa el Canal Santamaría



Regionales:

Denuncian obra provincial que amenaza la Reserva de Otamendi

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: