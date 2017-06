Por la 14ª y anteúltima fecha de la fase regular de la División de Honor, se impuso 3-0 y superó a su vencido en la tabla.

Con la clasificación a los playoffs ya asegurada, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana está cerrando la fase regular de la División de Honor en alza: mejorando su nivel partido tras partido y ganando lugares en la tabla de posiciones.

En la 14ª y anteúltima fecha venció 3-0 como visitante a Club de Amigos, equipo que marchaba en la tercera posición, por encima del Tricolor. Sin embargo, tras el triunfo, los dirigidos por Miguel Mudir superaron al elenco de Palermo y, además, alcanzaron a Boca Juniors en el segundo lugar, dado que el Xeneize perdió 3-2 como visitante ante Vélez Sarsfield.

Ante Club de Amigos, el CCC mostró una sólida defensa y también variantes en ofensiva para quedarse con un triunfo contundente: 25-19, 25-21 y 25-21 fueron los parciales.

El que también ganó fue UAI, que de esa manera aseguró quedarse con el primer puesto de la fase regular. En tanto, a los playoffs ya están clasificados también: Boca, Ciudad de Campana, Club de Amigos, Ciudad de Buenos Aires, UNLaM, Vélez Sarsfield, Municipalidad de Lomas de Zamora y Club Italiano. Así, sólo queda un lugar disponible que definirán mano a mano River Plate y Náutico Hacoaj, dado que se enfrentan en la última fecha.

Por su parte, en esta última jornada, el Tricolor recibirá el sábado a Bella Vista, con la posibilidad de quedarse con el segundo lugar de la fase regular en caso de conseguir una victoria y si Boca pierde puntos frente a Ciudad de Buenos Aires.

RESULTADOS FECHA 14: Club Amigos 0-3 Ciudad de Campana (19-25, 21-25, 21-25); Ciudad de Buenos Aires 2-3 UNLAM (25-21, 18-25, 28-25, 21-26, 9-15); Náutico Hacoaj 3-1 San Lorenzo (25-23, 15-11, 25-27, 25-16); Tortuguitas 2-3 Club Italiano (25-22, 15-25, 26-24, 19-25, 25-16); UAI 3-0 River Plate (25-23, 25-16, 25-18); Universitario (LP) 1-3 Municipalidad de Lomas de Zamora (19-25, 26-24, 26-28, 24-26); Vélez Sarsfield 3-2 Boca Juniors (23-25, 28-26, 25-27, 28-26, 16-14); Bella Vista 3-0 Deportivo Morón (25-14, 25-22, 25-15).

POSICIONES: 1) UAI, 36 puntos; 2) Ciudad de Campana y Boca Juniors, 32 puntos; 4) Club de Amigos, 30 puntos; 5) Ciudad de Buenos Aires, 28 puntos; 6) UNLaM, Vélez Sarsfield y Municipalidad de Lomas de Zamora, 26 puntos; 9) Club Italiano, 22 puntos; 10) River Plate, 20 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 19 puntos; 12) Bella Vista, 14 puntos; 13) San Lorenzo, 10 puntos; 14) Universitario (LP), 8 puntos; 15) Tortuguitas, 7 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos.

FECHA 15: Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires; San Lorenzo vs Club de Amigos; Ciudad de Campana vs Bella Vista; Club Italiano vs UAI; Deportivo Morón vs Universitario (LP); Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield; River Plate vs Náutico Haocaj; Universidad de La Matanza vs Tortuguitas.