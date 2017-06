El Arq. Jorge Bader disertó en la continuidad del ciclo ”Rumbo al 40º aniversario”

P U B L I C





PARA IR AGENDANDO El ciclo de charlas organizado por La Auténtica Defensa continuará el próximo el 28 de junio, el Dr. Fernando Validivia disertará sobre "Alimentación Inteligente". Luego, el 5 de julio, la Dra. Silvina Cotignola hablará sobre "Familia, Inclusión Social y Discapacidad bajo el amparo de la Ley"; el 13 de julio, el consultor Freddy Gulin expondrá sobre "Economía social y sustentable"; el 20 de julio, la Dra. Mónica Rímoli se explayará sobre "Medicina Ayurveda"; y el 27, el Lic. Oscar Trujillo repasará la "Historia del periodismo de Campana". Siempre a las 18, en el salón Ezio Mollo, con entrada libre y gratuita. Los esperamos con café y ganas de charlar con nuestros columnistas. Presentó la charla "Urbanismo y el Campana del futuro" y luego dialogó con nuestros lectores. Otra interesante charla tuvo lugar anoche en el marco del ciclo "Rumbo al 40º Aniversario" de La Auténtica Defensa. En esta oportunidad, nuestros lectores pudieron confrontar "cara a cara" las ideas y conceptos de nuestro columnista dominical Jorge Bader. El arquitecto nacido y criado en Campana, inició su charla comentando prácticamente desde el tablero del dibujo de Carlos Chapeaurouge, sobre quien especuló que al ser hijo de franceses, se inspiró en las diagonales parisinas para diseñar las nuestras. Pero el agrimensor y luego ingeniero, jamás volvió a repetir el criterio en otras de sus intervenciones urbanas, como Mar del Plata y Chascomús. Entre otras cuestiones, también explicó cómo la reserva para un parque en la costa pensada en el plano original de la ciudad, terminó siendo ocupado por la refinería, y cómo la ciudad siempre estuvo pensada como un desarrollo urbano funcional al puerto, el ferrocarril, y los establecimientos industriales asociados a esa facilidad logística. Bader, quien es autor del primer Código de Planeamiento Urbano de nuestra ciudad que data de los años ’80, también explicó que "un código tiene una dinámica permanente" que tiene que ser revisado y consensuado a medida que cambia el contexto. En ese sentido, comentó: "Cuando hicimos el primer código, jamás consideramos a la Hidrovía y la presión portuaria que ejerce sobre nuestro territorio. No fue negligencia, simplemente no existía. No había nada en ese momento que indicara la necesidad de regular el crecimiento portuario". Por eso Bader explicó la importancia de convocar al Consejo Urbanístico Ambiental, organismo que existe pero que nunca ha sesionado en la práctica. "En nuestra ciudad, el planeamiento siempre se subordinó a las necesidades de la industria que llegaba", lo cual implica que hoy Campana esté prácticamente cercada por industrias. "Si se ocuparan con nuevas industrias las tierras que potencialmente están habilitadas a tal fin, nos convertiremos en un pequeño San Pablo", aseguró. En este punto se detuvo en el concepto de "Plusvalía urbana", para explicar que el terreno habilitado para radicación industrial multiplica su valor hasta 7 veces, cuando la ciudad poco o nada recibe a cambio de ceder su territorio. "Cuando se hace un cambio de zonificación, eso conlleva una fuerte demanda para obtener mejoras urbanas", dijo y agregó: "No planificar, nos sale muy caro a todos los vecinos, porque somos nosotros quienes terminamos pagando la infraestructura necesaria para que las empresas y las nuevas urbanizaciones sean posible". Bader explicó que este punto es de uno de los temas centrales para debatir la Campana del futuro, y agregó otros posibles ejes de discusión: La impronta territorial de la Ruta 4, el eje del viejo Camino Real (compuesto por Av. Rocca, Av. Varela y su continuación hasta Ruta 6); el Camino del Pie del Barranco "que no puede ser sólo un camino para sacar camiones cuando recorre uno de los mejores paisajes que tenemos en el Partido"; definir un eje interno que vincule los barrios desde la rotonda Mc Donald´s hasta Las Praderas; la zonificación de la isla; y la cuenca de Arroyo del Potrero, entre otros. "La ciudad es algo que sólo nos va pasando a manos de la gestión de turno, y está faltando un gran debate público al respecto", dijo Bader y explicó que los vecinos han ido dando una respuesta espontánea a lo largo del tiempo: "El que puede y tiene con qué, se va a vivir a un barrio cerrado de la Ruta 4".

BADER COMENZÓ SU PONENCIA REPASANDO EL DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD DESDE CARLOS CHAPEAUROUGE. #Ahora Jorge Bader diserta en el segundo encuentro de charlas Rumbo al 40°Aniversario de #LaAutenticaDefensa en el salón Ezio Mollo pic.twitter.com/pcM36GnYZm — Magui Felizia (@mawifelizia) 21 de junio de 2017

#Ahora Bader habla sobre la ley 8912 de usos de suelo considerado el mayor hito del planeamiento local. 40°Aniversario #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/xi9EbPbdbg — Magui Felizia (@mawifelizia) 21 de junio de 2017

