La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/jun/2017 Bobinas blancas: los detenidos empezaron a declarar en el Juzgado Federal de Campana







Son 17 en total, acusados de participar de la banda desbaratada en el marco del secuestro de 2 tonealdas de cocaína. Entre los detenidos figuran cuatro mexicanos, un empresario chaqueno y un hombre de 37 años oriundo de Zárate. Un helicóptero de la Policía Federal que se quedó virtualmente "colgado" en el cielo del centro de Campana durante varios minutos fue la señal a media mañana de ayer que dio aviso a los vecinos que el juez Federal González Charvay estaba tomando empezando a tomar declaración a los 17 detenidos en Bahía Blanca, Mendoza, Capital Federal y Chaco por la causa "Bobinas Blancas". La operación, realizada por la Policía Federal Argentina, y que contó con participación de efectivos del Departamento Antidrogas Campana de la PFA, implicó el secuestro de casi 2 toneladas de cocaína valuadas en 60 millones de dólares. Fueron secuestradas en la ciudad de Bahía Blanca y en la provincia de Mendoza ocultas en bobinas de acero, en el marco de un operativo en el que fueron detenidas 17 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana que integraban una célula de un cartel de Michoacán. En los 33 allanamientos ordenados por el Juez Federal de Campana Adrián González Charvay se secuestraron además 158.440 pesos, 220.500 dólares, 8.000 pesos mexicanos, cinco autos y dos armas de fuego. "En concreto, la información daba cuenta de que había varias empresas vinculadas al comercio exterior, relacionadas con el rubro del acero, que estaban por utilizar estos emprendimientos para el contrabando de droga hacia Europa, más precisamente España como destino posible. Se señalaba al puerto de Campana y por eso me dieron intervención", manifestó el titular del Juzgado Federal de nuestra ciudad. En paralelo, un empresario chaqueño también fue detenido, sospechado de ser el principal cómplice de los mexicanos capturados. Las autoridades allanaron ayer sus propiedades en Chaco y secuestraron una avioneta que habría realizado viajes a Bolivia y Mendoza. Se tratar de Alberto Javier Busciglio, un empresario de Resistencia de 56 años de edad, registrado en el rubro de venta de piezas y accesorios de automotores según la AFIP. Además, le incautaron tres celulares, dos autos marca Honda y un arma de fuego. Según la cartera de Seguridad, el empresario "está sindicado como el testaferro y encargado de adquirir las bobinas de acero especialmente fabricadas para que los escáneres no detecten la droga". LOS MEXICANOS Los cuatro detenidos de nacionalidad mexicana tendrían vínculos con un cartel que opera en Michoacán, uno de los estados de México más castigados por la violencia narco, aunque todavía no fue determinado si operaban para una organización narco mayor o actuaban como cuentapropistas con un negocio propio. Ellos son: -Rodrigo Alexander Naged Ramírez, de 58 años, constructor de profesión, es una figura un tanto sombría. Su nombre figura, por ejemplo, en la composición societaria de una importadora radicada en Panamá. En Buenos Aires vivía en un departamento de un coqueto edificio de la zona de Puerto Madero. El juez González Charvay lo considera el cabecilla, el organizador y director: le encontraron, por ejemplo, papeles que detallan los gastos y compras de materia prima de la banda. Se lo acusa, también de dirigir el acondicionamiento de las bobinas. -Max Rodríguez Córdova, de 45 años y oriundo también de Michoacán, llegó más lejos: tuvo un DNI y un CUIT argentino, con un domicilio fiscal en la zona de Vistalba, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. Allí ocurrió la segunda parte del operativo: otros 500 kilos fueron encontrados en un depósito, ocultos en piedras, de acuerdo a información del Ministerio de Justicia. -Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas, de 28 y 27 años cada uno, se encargaron de afincarse en una casa de la calle Cevallos al 200 en Bahía Blanca. Fueron arrestados, irónicamente, mientras paseaban por el shopping Plaza de la ciudad. ¿UN ZARATEÑO INVOLUCRADO? Según reveló InfoBae, el principal pozo de dinero de la banda fue encontrado en un domicilio de Barrio Norte (Capital Federal): allí se hallaron 160 mil dólares en poder de un hombre 37 años oriundo de Zárate. LA RUTA DE LA DROGA Se cree que podría haber ingresado al país por Chile, aunque no hay pruebas directas de ello en la causa. Los investigadores especulan que la banda habría hecho una ruta inversa a la normal en cualquier envío narco, menos efectiva en costos, haciendo que la cocaína pase, presuntamente, desde Bolivia hacia Chile, para luego entrar a Mendoza. Según consigna InfoBae, Argentina tiene un lugar privilegiado en la geopolítica de la cocaína: está justo del otro lado de la frontera con Bolivia, donde un kilo de la droga puede costar poco más de cuatro mil dólares, el precio más bajo del planeta. Sus puertos son una vía de acceso hacia Europa, donde ese mismo kilo puede venderse a 35 mil euros según números, por ejemplo, de las agencias antidroga en España.

EL JUZGADO FEDERAL, UBICADO EN LA CALLE 25 DE MAYO, MOSTRABA AYER UNA FUERTE CUSTODIA DE EFECTIVOS DE DIFERENTES FUERZAS DE SEGURIDAD. #Ahora impresionante operativo de seguridad en el Juzgado Federal de Campana por operativo "Bobinas Blancas" pic.twitter.com/WrK5leyI5s — Fernando Andrioli (@frandrioli) 21 de junio de 2017

