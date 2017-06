Hoy jueves el aire templado y húmedo invadirá la ciudad, forzando a la temperatura a subir hasta un valor superior a los 20 grados: 22 o 23 grados es la máxima prevista. La humedad comenzará a tener características similares a las que se dieron la semana pasada y posiblemente no disminuya del 65%. Respeto al estado del cielo, se poblará de nubes bajas que limitarán mucho la presencia del sol. Además, habrá viento sostenido del Norte. La situación meteorológica muestra la llagada de una masa de aire cálido y húmedo, proveniente del Litoral. Será impulsada por un sistema de alta presión, que se encuentra anclado en el Océano Atlántico y gobernará desde allí la evolución del tiempo en los próximos días. El calor húmedo llegará acompañado de viento sostenido del Norte y nubes bajas, que serán amenazantes en la primera parte del día y luego se volverán un poco más dispersas. Mañana viernes el aire húmedo reinará, dentro de un ambiente templado. Habrá mucha nubosidad baja y hay riesgo de lloviznas, especialmente en la madrugada y la mañana. Luego se dará un mejoramiento temporario y podría volver a precipitar a partir de la noche. El sábado hay probabilidad lluvias en la primera parte del día, tendiendo luego a mejorar parcialmente. No volverá el sol, pero posiblemente no llueva por la tarde. Bajará algo la temperatura, al cambiar el viento al Sudeste, pero seguirá muy alta la humedad. El domingo las nubes bajas persistirán hasta las primeras horas de la tarde y luego tenderán a disgregarse. Subirá la temperatura y aumentará el viento del Noreste. Será un día algo desapacible. El lunes, habrá sol y nubes, dentro de un ambiente templado y húmedo. Recién hacia el martes se dará un cambio, con la llegada de aire más fresco y seco. La transición será acompañada de nuevas lluvias. Pronósticos Hoy, jueves 22: el cielo estará mayormente nublado. Subirán la temperatura y la humedad, con 9 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte, con ráfagas. Mañana viernes 23: hay probabilidad de lloviznas, en la primera parte del día y hacia la noche. Será una jornada templada y muy húmeda, con 18 grados de mínima y 21 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte. Sábado 24: hay probabilidad de lluvias en la primera parte del día, mejorando luego en forma parcial. Refrescará un poco y seguirá húmedo: 17 y 19 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará moderado del Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Retornan el calor y la humedad

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

