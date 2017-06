La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/jun/2017 Martín Deppeler: ”Señalan con el dedo los que durante años gobernaron y no abrían la boca”







El dirigente de Cambiemos cruzó declaraciones de sectores de la oposición: "Hoy muestran lo que tantos años intentaron ocultar", señaló. Uno de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en Cambiemos, Martín Deppeler, salió al cruce de acusaciones realizadas por sectores de la oposición en los últimos días: "Es común ver que quienes lejos se encuentran de las responsabilidades de gobernar, son en gran medida los que están a la expectativa de crear o generar un malestar entre los ciudadanos haciendo denuncias o exigiendo obras que saben que llevan tiempos que no suelen ser los deseados por quienes tienen a cargo una gestión", señaló. "Pero lo particular y llamativo, es ver que quienes gobernaron durante tantos años, teniendo la responsabilidad de hacerlo, y por sobre todo las herramientas, han tenido siempre una actitud pasiva, haciendo oídos sordos a cada uno de los reclamos en los que hoy se los puede ver embanderados", agregó Deppeler. "Ya lo enunciaba el histórico dirigente radical Baglini en su teorema que lleva su propio nombre, en el que, entre otros conceptos, señala que: ´cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos´. Es de entender que quienes nunca han llegado a gobernar, o quieren volver a hacerlo, tengan que utilizar ciertas estrategias que en muchos casos rozan la incoherencia. Que quienes fueron parte responsable de diferentes gestiones y veían como la ciudadanía necesitaba obras y no se los escuchaba, hoy sean los primeros en reclamarle y exigirle al ejecutivo de turno. Tan incoherente como escuchar hablar de inflación a quienes durante años condujeron la economía de nuestro país y no le daban respuestas a la gente. Hoy muestran lo que tantos años intentaron ocultar", remarcó. "Quienes hoy están en la oposición, desde la recuperación de la Democracia, gobernaron 20 años nuestra ciudad, 23 el país, y 28 años la provincia. Nadie es responsable de todo, pero todos debemos hacernos cargo de algo. Asumo que con la madurez con la que cada partido político se enfrentará a las próximas elecciones, las acciones positivas del pasado, sumadas al acompañamiento de las correctas decisiones que apuesten al futuro, harán que con la responsabilidad que nos cabe a cada uno, todos podamos convivir mejor", culminó Deppeler.

