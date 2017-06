Si hay un lugar de pesca que no se puede dejar de visitar en cada recambio de temporada sin dudas es el rio Uruguay y uno de los lugares más cómodos para embarcar y salir al mismo sin dudarlo es Villa Paranacito. Y así es que desde la bella y tranquila Villa Paranacito salimos temporada tras temporada atrás de las distintas especies, claro que contamos de la misma manera con un guía de lujo por sus conocimientos años de servicio en la zona y seguridad en la navegación resumiendo el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui es el contacto recomendado de nuestro programa. Llegamos a la Villa habiéndonos sorprendido la lluvia en la ruta y pensamos que se nos iba a echar a perder la salida, pero Gustavo nos dijo "son unas gotas nomas" mientras nos mirábamos con Horacio y Nico mis acompañantes en esta salida. Por otra parte la sudestada estaba a full, el agua llegaba al borde de la calle de asfalto del centro, tal es así que tuvimos que embarcar frente a la escuela en un muelle de los altos. Nuestra salida por el Martínez y las Tintas nos llevo a la boca con el Rio Uruguay donde paramos unos minutos para el armado de los equipos, la salida al Uruguay fue a puro golpe por la marejada reinante. Después de unos minutos de navegación ancla de capa al agua y comenzamos a garetear, realmente los piques no se hicieron esperar y fue un festival de piques y capturas de pejerreyes muy vigorosos y combativos. Aunque algunas especies como doradillos de hasta el kilo y medio y pati también tomaron varias veces los ofrecimientos de las mojarras en nuestros anzuelos, nuestra pesca fue siempre un solo garete desde que arrancamos a las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 13:30 cuando decidimos terminar la jornada de pesca sumamente satisfechos y en donde ya el tiempo nos decía que la lluvia no iba a esperar mucho mas. En nuestro programas televisivos 675 y 676 esta semana les mostramos esta excelente pesca de pejerreyes desde el Rio Uruguay, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20 a 22 con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887.

Pejerreyes de excelentes portes que superaron los 40 centimetros por el Rio Uruguay.



Semanario del Pescador:

Desde Villa Paranacito al Río Uruguay con excelentes pejerreyes

Por Luis María Bruno

