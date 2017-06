La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/jun/2017 Elecciones: Más Campana confirmó que participará con una ”colectora” en el Frente ”Un País”







La Unión Vecinal informó su posicionamiento para los próximos comicios. "Nos ofrecieron participar en una Primaria, pero teníamos decidido que si no nos daban la colectora provincial, íbamos a participar con una boleta corta", explicó Axel Cantlon. "Es una decisión que ya tomamos: nos incorporaremos al Frente Un País dentro del espacio provincial", dijo ayer Axel Cantlon respecto al posicionamiento para las próximas elecciones legislativas de la Unión Vecinal "Más Campana. Tras no alinearse con la coalición Cambiemos, este espacio conformó su propio bloque en el Concejo Deliberante (integrado por Norberto Bonola y Carlos Gómez) y ahora avanza hacia los comicios. Cantlon no brindó detalles de quiénes integrarán la lista (aunque se descarta que sería él quien la encabezaría), pero sí informó que la misma será una colectora que apoyará a los candidatos del Frente "Un País". "Ellos vieron que somos una referencia importante en Campana", señaló sobre el diálogo con los apoderados de "Un País". "Nos ofrecieron participar en una Primaria, pero teníamos decidido que si no nos daban la colectora provincial, íbamos a participar con una boleta corta", agregó. Luego, detalló por qué se decidió la incorporación a este Frente: "Creemos que a nivel provincial "Un País" nos representa: es el pluralismo que nosotros exigimos a los espacios políticos, donde no haya un sector hegemónico manejando los espacios democráticos. Nosotros lo queremos conformar en Campana en la UV Más Campana y es lo que vemos que existe en el Frente "Un País" donde está el Frente Renovador, el GEN, un espacio de la UCR liderado por Mario Meoni, además de espacios independientes, y sectores gremiales", explicó el exconcejal, rodeado de integrantes de la UV. "Nosotros somos un espacio que conformamos el año pasado, veníamos del radicalismo en su mayoría. Lo conformamos porque no encontrábamos un lugar dentro de los frentes que existían a nivel local. Decidimos armar la unión vecinal y empezamos a trabajar en el armado de un espacio pluralista, donde haya diversas expresiones. Varias personas de distintos espacios políticos se han acercado para dialogar con nosotros y estamos abiertos para seguir incorporando gente de otros sectores e independientes. En paralelo, como espacio político local, decidimos posicionarnos a nivel provincial", agregó Cantlon. "Esperamos que la comunidad de Campana entienda que queremos conformar algo diferente a lo que fue el kirchnerismo y lo que es hoy el macrismo. Esperamos que la gente encuentre en "Un País" la tercera alternativa que necesitamos", concluyó al respecto. SIN ACUERDO CON GHIONE Consultado sobre si había conversado con Juan José Ghione, del Frente Renovador y principal referente de "Un País" en Campana, Cantlon respondió: "Con Ghione no hablé este tema. Somos un espacio vecinal y queríamos continuar representando lo que venimos haciendo en las elecciones anteriores. Creo que tal vez no terminamos de profundizar un trabajo conjunto, mancomunado, que si bien se vio reflejado en los bloques del Concejo Deliberante, tal vez no lo pudimos reflejar en el trabajo de la calle y en la comunicación. Pero igualmente, podemos ir trabajándolo para el futuro". Igualmente, destacó la figura de Ghione, dejando abierta la puerta a futuro: "Sin duda Juan es un excelente dirigente de Campana, que le puede aportar mucho a la ciudad. Si bien en esta oportunidad no se logró avanzar en algo conjunto, tal vez más adelante podamos avanzar seriamente en un formato que nos permita a los dos estar cómodos y cada uno en los lugares que cada uno cree representar".

