La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/jun/2017 Profundo y reflexivo encuentro sobre Violencia de Género









RESIGNIFICAR EL DOLOR En diálogo con La Auténtica Defensa Jimena se explayó "a medida que pasa el tiempo el dolor muta". "Al principio tenés el shock pero todavía no sos muy consciente que la persona, tu hija no va a volver. Este año, si bien las erupciones son más esporádicas, salen con la misma fuerza o más que en el momento que te dijeron que se había muerto. Es un dolor que no tiene fecha de vencimiento la muerte de un hijo", señaló. La madre de Ángeles trata de aferrarse a su fe para poder seguir adelante con su propia vida: "Si no resignificás el dolor, te morís con tu hijo. No hay alternativa", explica. CADENA PERPETUA La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó a principios de este mes la condena a prisión perpetua para el portero Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson, cometido el 10 de junio de 2013 en el barrio porteño de Palermo. Mangeri continuará detenido en Ezeiza y sólo podrá pedir la prisión domiciliaria en 2038, cuando cumpla 70 años, y libertad condicional en el año 2048, cuando ya tenga 80. Mangeri estranguló a Ángeles, de 16 años, durante un ataque sexual en el edificio donde ella vivía y él trabajaba. Luego descartó su cadáver en un contenedor de basura, y fue hallado en una cinta procesadora de residuos de la Ceamse. Organizado por el Foro Infancia Robada Campana, contó con la presencia de Jimena Anduriz, madre de Ángeles Rawson, víctima de femicidio en 2013. "Cuanto más civilizado es el país, más se tapa la violencia de género", dijo a los presentes. "Alina", la novela dedicada al público adolescente de la Lic. Lorena Barrera fue el disparador para realizar una nueva disertación sobre Violencia de Género en el Salón Cultural del club Ciudad de Campana. El encuentro fue organizado por el Foro de Infancia Robada Campana. Su principal referente, Rita García, expresó a modo de presentación: "Necesitamos juntarnos para trabajar en forma conjunta. Entre todas vamos a poder hacer que la justicia actúe como corresponde en este tipo de casos. Una nunca está exenta que le pueda pasar" y remarcó: "es un trabajo lento, de hormiga pero a través de la gente que viene uno se da cuenta que es necesario hacerlas". Durante la jornada se abordó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y los tipos de violencia. Lorena Barrera habló de tres tópicos o lexemas: la violencia, el cuerpo (del adolescente) y el lenguaje (cómo se expresa el arte en la violencia de género). "Es exponencial cómo crecen las cifras, es un flagelo importante y creciente todos los días. Chicas muertas, perdidas, secuestradas. Hay que intentar educar en el tema para así frenar y poder contener", citó. Barrera también puso el acento diferentes canciones y textos de literatura en los que subyace la violencia de género: "una realidad que siempre existió, pero nunca tuvo tanta vigencia como ahora". VISIBILIZACION Como invitada especial y destinataria del libro presentado por Barrera, estuvo Jimena Anduriz, madre de Ángeles Rawson, quien recordó a su hija como "una persona muy especial, comunicaba todo por las redes sociales. Pero a la vez era muy reservada como persona. Era adicta a los valores patrios, idolatraba mucho a Manuel Belgrano. Ella hasta último momento sostuvo los valores aprendidos". Jimena actualmente es la madrina de un refugio para víctimas de violencia de género en Burzaco. "Estoy muy involucrada con la temática. Es un paradigma milenario. Creo que la visibilización es muy importante y sobre todo cuando los testimonios son en primera persona porque llegan muchísimo más al público", dijo y señaló al machismo como "una cuestión de superioridad física que siempre fue algo cultural. Estamos cambiando y haciendo historia". También comentó que se ha contactado con organizaciones del exterior. La Argentina "es pionera en los Derechos de la Mujer porque, paradójicamente, cuanto más civilizado es el país más se tapa la violencia de género", dijo, y habló sobre su interés de introducir en la curricula el tema, y educar sobre lo que es la violencia de género y la igualdad de género también a los más chicos: "es un proyecto que ya está prácticamente terminado", aseguró. Participaron del encuentro autoridades del Colegio Austin y en representación del municipio Mariela Schvartz, jefa de Gabinete, junto a la directora de Recursos Humanos Verónica Lamas. A la charla también asistieron alumnos de diferentes establecimientos educativos. Candela y Jimena, dos estudiantes de la Escuela Normal leyeron una carta para la mamá de Ángeles. Luego entregaron diferentes textos realizados por sus compañeros de aula. Chicos del Colegio Santo Tomás de Aquino y del Colegio Austin le brindaron un presente a modo de agradecimiento por su presencia en Campana. Por su parte, la Jefa de Gabinete, recordó que en Campana la temática fue declarada de Interés Municipal y expresó: "hay que pensar cada paso. La violencia es una conducta aprendida. Hay que celebrar el amor". También mencionó la próxima apertura del Hogar de Protección Integral. A modo de conclusión, la madre de Ángeles Rawson, dio su opinión sobre las marchas #Ni Una Menos: "La primera ayudó mucho estábamos en pleno juicio y pudimos ponerle Femicidio que antes no se podía. No me gusta la politización, o que se use para otros fines. Es un grito de la sociedad que se tiene que seguir y que tenemos que educar en todo, hasta el mínimo detalle".

El encuentro fue organizado por el foro Infancia Robada Campana y sirvió también para presentar el libro "Alina" de María Lorena Barrera.





MARIA LORENA BARRERA, MARIELA SCHVARTZ, JUMENA ANDURIZ Y RITA GARCÍA ENCABEZARON LA JORNADA REALIZADA EN EL CLUB CIUDAD.





DECENAS DE VECINOS SE HICIERON PRESENTES EN EL SALÓN CULTURAL DEL CCC.





Durante la jornada, María Lorena Barrera presentó su nuevo libro, "Alina", #Ahora "La violencia, el cuerpo y el lenguaje" Sensibilización y concientización en violencia de género en el CCC @campanagov pic.twitter.com/IhrZM8XYM9 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 22 de junio de 2017

#Ahora disertación en el Club Ciudad sobre violencia de género con la presencia de Jimena Aduriz y presentación del libro de Lorena Barrera pic.twitter.com/8dEp5JD2kC — Magui Felizia (@mawifelizia) 22 de junio de 2017

Profundo y reflexivo encuentro sobre Violencia de Género

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: