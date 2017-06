Con 20 años debutó en Primera y lo hizo de la mejor manera: con la valla invicta y celebrando el gran triunfo que Villa Dálmine consiguió ante All Boys. "Me sentí bien. Espero haber cumplido con las expectativas y demostrado lo mío", le contó a LAD.

En el mundo Villa Dálmine, la previa del encuentro ante All Boys no pasó por la importancia que tenía este compromiso para el Violeta dada su lucha por la permanencia, sino por la atípica situación que le tocó atravesar con sus arqueros profesionales. Es que a la lesión de Sebastián Blázquez (fue operado la semana pasada) se le sumó la abrupta salida de Fernando Otarola, quien abandonó el club unilateralmente por una oferta para seguir su carrera en el futbol chileno.

Así, en el plantel sólo quedaron dos juveniles para defender los tres palos: José Castellano (20 años) y Francisco Mastrángelo (19 años). Y fue finalmente el oriundo de Colón, en la provincia de Buenos Aires, el elegido para ocupar el arco en Floresta.

"Estaba ansioso en la previa, porque estaba frente al partido que todos soñamos desde chicos: el debut en Primera. Así que estaba con ansiedad y un poco de nervios también. Pero a medida que fue pasando el tiempo fue desapareciendo todo", contó José, también conocido como "Pichu", quien tuvo una gran primera presentación: respondió cuando lo llamaron, mantuvo la valla en cero y terminó celebrando, junto al resto del plantel, una importantísima victoria.

"Era muy importante para seguir sumando, que es lo que hace falta. Y también para seguir afianzando al equipo, que viene en levantada", remarcó Castellano el día después, en diálogo con La Auténtica Defensa.

"Sirvió mucho también porque había ganado Central Córdoba y también Juventud Unida, así que era muy importante sumar para la lucha por la permanencia", agregó el arquero nacido el 16 de julio de 1996 en Colón, provincia de Buenos Aires, donde comenzó su carrera en Sportivo Barracas, una institución que hoy se encuentra en el Torneo Federal B.

Posteriormente, José pasó a Sarmiento de Junín, donde estuvo tres años, llegando a integrar el plantel de Reserva. Fue el paso previo a recalar en Villa Dálmine en 2016 para cubrir el arco de la Cuarta División. Sin embargo, pocos meses después fue promovido a Primera y fue habitualmente el titular en Reserva.

Y el Torneo de Reserva le dio una experiencia importante de cara a este debut, porque además de ofrecerle otro roce, también le permitió tener un antecedente reciente en el estadio Islas Malvinas de Floresta, cuando la Tercera de Villa Dálmine visitó a All Boys (aquella vez fue derrota 3-0).

Con ese currículum se presentó el miércoles por la noche. Y lo dicho en la crónica: fue parte importante de la victoria Violeta. "Me sentí bien. Espero haber cumplido con las expectativas y demostrado lo mío", señaló escuetamente al respecto quien prefirió mostrarse "contento por el triunfo".

Sobre sus intervenciones, "Pichu" recuerda especialmente una ocurrida en los minutos finales de la primera parte, cuando un centro cruzó toda el área y encontró la llegada solitaria de Juan Manuel Vázquez por el segundo palo. Entonces, el 10 de All Boys acomodó el balón y probó con un remate cruzado y rasante que Castellano contuvo sin dar rebote ante la presencia amenazante de Ángel Vildozo. "Era la primera pelota complicada que tuve que resolver y hacerlo bien me terminó de dar confianza", contó.

Antes, sus compañeros también habían sido pilares fundamentales para afrontar el desafío: "Todos se me acercaron y me dieron muchísima confianza. Me dijeron que esté tranquilo y que haga de cuenta que es un partido más, que ellos me iban a ayudar. Por suerte fue así, porque me transmitieron mucha confianza y me ayudaron muchísimo", destaco José, quien reveló que no hablo mucho con Felipe De la Riva. "Me dijo que confiaba en mí, que tenía condiciones y que tenía que demostrarlas", explicó.

Luego del encuentro, el teléfono de Castellano se llenó de mensajes de felicitaciones por su actuación, entre ellos, uno de Fernando Otarola (cuya salida le abrió la puerta al debut) y otro de Carlos Kletnicki, quien desde México lo saludó especialmente: "Charly es un grande, como persona y como arquero, en todo sentido. Desde que subí al plantel profesional siempre me apoyó y en todo lo que me pudo ayudar, me ayudó. Al mismo tiempo, uno trata de aprender de él, de robarle todo lo que pueda".

Ahora, luego de dar este primer paso en su carrera, José se prepara con vistas a Ferro Carril Oeste, partido que se disputará el próximo domingo y que volvería a tenerlo defendiendo el arco Violeta.

"Por ahí para el arquero siempre es más difícil llegar al debut, pero tenemos que estar listos para cuando aparece la oportunidad. Ahora espero poder sumar desde donde me necesite el equipo. Ya sea como titular o si le toca a otro arquero, apoyando desde afuera", comenta Pichu, quien así como no dudó en Floresta, tampoco dudó al señalar de quien se acordó en esta jornada tan especial para él: "De mi familia, completamente. Se desvivieron por mí desde que tengo uso de razón y les agradezco el haberme acompañado en todo momento. También me acordé mucho de mi abuelo, que falleció hace dos meses y medio y era muy importante para mí", cerró con la misma emoción que debió sentir en la noche del miércoles.



CASTELLANO, SALUDANDO TRAS EL TRIUNFO JUNTO AL ENTRENADOR FELIPE DE LA RIVA.

PT 43´ Quedó Vázquez mano a mano con Castellano y el 1 Violeta impidió de gran forma el gol del local. Todo igual en Floresta, 0-0. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 21 de junio de 2017