Cuando Marco Polo regresó de China en el año 1324 describió con fascinación los fuegos de artificio del emperador . En sus relatos se percibe el deslumbramiento del genovés mirando el cielo en una explosión de colores bajo el manto oscuro de la noche. Nadie se imaginó que el descubrimiento de la pólvora serviría para traer armas de fuego y muerte. Algo parecido sucedió con Nanak, el fundador del sikhismo. Cuando volvió de la iluminación, explicó a sus discípulos que expandir la conciencia era sentirse con los punteros de un reloj que marca las doce. Dejan de ser dos manecillas y pasan a ser una. Tras decir eso, se murió. Tal fue la conmoción de sus adeptos que consideraron el número doce maldito. En Punjab, a nadie se le ocurre nombrar el doce. Si le preguntan la hora a un peatón y le tocara nombrar el número infausto, pasará de largo, con miedo a atraer la mala suerte. Eso es un problema filosófico, pero nada peor para un ignorante que tener que pasar sus propios límites y abrir la cabeza. "No avives a los tontos", decía mi abuela. Todo llegará a ellos a su debido tiempo. Así se ahorra tiempo , expectativas y quizá, uno que otro dolor de cabeza.

