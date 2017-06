La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/jun/2017 Es ley la protección integral de las víctimas de delitos







El proyecto que crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos y otorga más derechos en los procesos penales. La Cámara de Diputados convirtió en ley, con 219 votos positivos, el proyecto que crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos. La sanción fue celebrada en el recinto por víctimas y familiares de víctimas de delitos, quienes por medio del colectivo "Para que no te pase" apoyaron la ley, que había sido impulsada por el Frente Renovador y que en su paso por el Senado sufrió algunas modificaciones. Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos -con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena. También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la finalización del proceso y el agotamiento de la pena. A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso. Y quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones. El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito. Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes. Los impulsores del proyecto, nucleados en "Para que no te pase" fueron, entre otros, Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre de Flores, en la que murió su familia en un incendio intencional; Alberto Lebbos, padre de Paulina, asesinada hace 10 años en Tucumán; Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, secuestrado y asesinado en 2004; Gladys Cabezas, la hermana del asesinado reportero gráfico José Luis Cabezas; Carolina Píparo, baleada en una salidera bancaria en La Plata, por la que murió el bebe que gestaba; Nilda Gómez, madre de una víctima de Cromañón; María Luján Rey, cuyo hijo Lucas Menghini murió en la tragedia de Once, y Viviam Perrone, cuyo hijo Kevin Sedano murió atropellado por un automovilista. La iniciativa "Para que no te pase" también fue apoyada por Eduardo y Nora Tonello, excomer-ciantes de nuestra ciudad y padres de Pablo, asesinado en julio de 2015 en Av. Libertador durante el robo de su bicicleta.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS ACOMPAÑARON LA SESIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Quiero agradecer a todos los q moleste tanto con los RT y nos ayudan a q hoy se pueda convertir en realidad ESTA LEY QUE ES POR Y PARA VOS ! pic.twitter.com/jV80wlculD — Matias Bagnato (@MatiBagnato) 21 de junio de 2017

Es ley la protección integral de las víctimas de delitos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: