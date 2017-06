Casa de Día Padre Anibal Di Francia: ”Lo más importante es haber sacado a los chicos de la calle”

P U B L I C





CONTROLES MÉDICOS PARA TODOS Medical Express es el seguro contratado que tiene Casa de Día. El lunes pasado varios profesionales asistieron por primera vez a realizar una revisación médica para todos los chicos. Estuvieron en el lugar, un oculista, equipo de electrocardiograma, traumatología, dentista hasta derivar en el control general donde se determina si el paciente tiene alguna complejidad. Al respecto Beatriz comentó "se hace en las escuelas públicas se hace en 1º y 6º grado. Chicos que practican deporte es fundamental tener un apto físico para desligar cualquier compromiso".

Así lo afirmó Beatriz Bergero, referente de la Casa de Día Padre Anibal Di Francia en diálogo con La Auténtica Defensa. El lunes pasado se realizó un control médico general a casi 100 chicos. Casa de Día Padre Aníbal, Asociación Civil sin fines de lucro, fue creada el 8 de mayo de 2010 por iniciativa de la Congregación de los Padres Rogacionistas de Campana. La institución cuenta con talleres de apoyo escolar (lecto comprensión, lecto - escritura, rondas de cuentos para niños más pequeños, detección y tratamiento de problemas de aprendizaje, dislexia, disminución auditiva, visual o trastornos motrices, con el seguimiento continuo de orientadores especializados), música e informática donde asisten entre 25 y 35 chicos de Villanueva, Los Nogales, Las Acacias y San Felipe que fluctúa de acuerdo a la semana. Por el momento se trabaja en turno tarde atendiendo a los niños que van por la mañana a la escuela. Al finalizar la jornada se les brinda una merienda reforzada. Este año hay como innovación una escuela de fútbol donde concurren 50 chicos divididos en tres categorías (Sub 11, Sub 13 y Sub 16) que participan de Torneos interclubes e interescolares. "Estamos abiertos que vengan chicos de todos los barrios. Cada barrio tiene su problemática y lo notamos. El deporte es algo que a los chicos los atrae muchísimo", cuenta entusiasmada Beatriz Bergero cara visible de la institución a La Auténtica Defensa. La institución Casa de Día Padre Aníbal se encuentra localizada en el barrio Los Nogales y Beatriz detalla que la ayuda que obtiene es a través de donaciones, de forma anónima, de parte de empresas o negocios, panaderías de las cuales todos los días tienen el pan e hizo hincapié "nuestro mayor donante es el Colegio Roga-cionista a través de la colecta anual de alimentos que realizan a través de la Unión de Padres". A pesar de que el camino es largo, y por momentos se desvirtúa Beatriz no pierde las esperanzas, remarca los valores que son importantes como el compromiso social, la inclusión, responsabilidad, solidaridad y la vocación; entre otros. También la falta y necesidad de socios para cubrir necesidades es un tema importante. Reafirma que "el tiempo que estamos acá para ayudarlos diariamente da sus frutos, nos vamos contentos, es un cariño al alma que los chicos progresen". Durante la charla Beatriz no está sola, la acompaña Marta Canepa parte de la institución y ambas coinciden que hace falta más presencia de los padres. "Lo más importantes es haber sacado a los chicos de la calle. Vienen acá porque se sienten protegidos. La calle para ellos significa violencia, droga, maltratos. Acá reciben todo lo contrario". La CASA cuenta con personal profesional, asistentes sociales, abogados, docentes, nutricionistas, médicos y mamás que colaboran, en su totalidad con la modalidad de voluntariado, lo que marca un compromiso social muy valorable en los tiempos que corren. La Casa de Día fue Declarado de Interés Municipal. Durante el año se realizan además eventos especiales tales como: visitas a y de otras instituciones, simulacros de incendio, barrileteadas, festejo de cumpleaños. Los micro emprendimientos Los sabores de la Casa destinado a las mamás cocineras y la alpargatería Alpargatas Andariegas permiten una pequeña empresa que ayuda a la economía familiar. Beatriz agrega que está en vías de concretarse gracias a la ayuda del Ministerio de la Nación la ampliación de la huerta y el invernáculo. Como así también gracias al Ministerio de Provincia 10 chicos fueron becados. Este año ingresaron como grupo a la Fundación Banco de Alimentos. "Creemos aún que no toda la gente conoce Casa de Día. No saben todo lo que los chicos aprenden y reciben de voluntarias. Todos los que venimos lo hacemos porque estamos convencidas que a estos chicos le tenemos que dar una oportunidad, que podemos hacerlo porque nos gusta y además nos llevamos mucho. Es un cúmulo de valores", concluyeron.

Casa de Día Padre Anibal Di Francia: ”Lo más importante es haber sacado a los chicos de la calle”

