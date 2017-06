La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/jun/2017 Básquet:

Boat Club le ganó a Unión y, ahora, la cima de la Zona B1 del Oficial tiene tres líderes







El CBC superó 73 a 48 al equipo de Del Viso y alcanzó en lo más alto a Deportivo Arenal y Náutico San Pedro. Los tres tienen registro de seis victorias y una derrota en siete presentaciones. El sábado visita al elenco sampedrino. La Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) cuenta ahora con tres líderes que comparten el mismo registro de seis victorias y apenas una derrota en siete presentaciones. La situación comenzó a vislumbrarse luego que Náutico San Pedro le quitase el invicto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz por 88 a 76 para alcanzarlo en el liderato de las posiciones. Y luego, en la noche del miércoles, el Campana Boat Club se acopló también a la cima tras vencer a Unión de Del Viso por 73 a 48. Este encuentro, correspondiente a la 7ª fecha, había sido suspendido el 9 de junio por problemas de la pareja arbitral. Por eso fue reprogramado para el miércoles, cuando el equipo dirigido por Gustavo Godoy se terminó imponiendo con comodidad a pesar de un discreto primer tiempo. Es que en esos primeros 20 minutos no pudo establecer las diferencias imaginadas entre uno y otro conjunto (29-23 para el CBC). Sin embargo, en la segunda mitad, Boat Club sí apretó el acelerador, con el tándem Pérez-Rubin en el tercer cuarto y el goleo de Cazurro en el último. Así, con un parcial de 44-25 en el complemento, selló su triunfo sin inconvenientes. Con este partido completado, al CBC todavía le queda un suspendido, dado que el pasado viernes no pudo jugar como local ante Deportivo Arenal por la 8ª fecha porque la humedad complicaba el estado del parquet del gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. Por la misma razón tampoco jugaron Independiente de Escobar vs Náutico San Pedro, mientras que Tempestad de San Antonio de Areco derrotó 68 a 60 a Unión de Del Viso. El próximo compromiso del CBC será este sábado, cuando visite a Náutico San Pedro. Y luego, el martes, recibirá a Deportivo Arenal en el partido postergado de la octava jornada. Serán dos juegos claves para definir lo que sucederá en lo más alto de esta Zona B1 que tiene al Campana Boat Club como protagonista. POSICIONES ZONA B1: 1) Campana Boat Club, Deportivo Arenal y Náutico San Pedro (6-1), 13 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-6), 10 puntos; 5) Tempestad de San Antonio de Areco (1-7), 9 puntos; 6) Independiente de Escobar (1-6), 8 puntos. ZONA B2 En la otra Zona del Nivel B manda Sportivo Escobar "B", que venció 73 a 61 a Náutico Zárate y de esa manera extendió su invicto a ocho partidos y también su ventaja como líder. Además, Peñarol de Pilar venció finalmente 66-60 a Honor y Patria de Capilla del Señor en un encuentro que debió ser suspendido en su momento por un corte del suministro eléctrico. De esta manera, las posiciones en la Zona B2 del Oficial 2017 son las siguientes: 1) Sportivo Escobar "B" (8-0), 16 puntos; 2) Náutico Zárate (5-3), 13 puntos; 3) Ingeniero Raver (4-4), 12 puntos; 4) Peñarol de Pilar (2-6), 10 puntos; 5) Belgrano de Zárate y Honor y Patria de Capilla del Señor (2-5), 9 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO UNIÓN DEL VISO (48): Jorge Leiva (0), Daniel Wawrick (12), Gerónimo Udijara (5), Juan Simón (5) y Cristian Samarra (7) (FI) Marco Kisil (5), Juan Noves (9), Guido Baldini (5) y David Rojas (0). DT: Javier Prodan. CAMPANA BOAT CLUB (73): Martín Trovellesi (0), Lucas Palacios (2), Damián Lombardi (6), Nicolás Bigliardi (10), Dante Pérez (13) (FI) Juan José Bigliardi (5), Joaquín Cazurro (18), Mariano Rubin (8), Bruno Santini (9) y Santiago Michelotti (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 9-12 / 14-17 (23-29) / 13-23 (36-52) / 12-21 (48-73). JUECES: Martín Montaldo y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Unión de Del Viso.

JOAQUÍN CAZURRO FUE EL GOLEADOR DEL CBC CON 18 UNIDADES. #Ahora Final en Del Viso!

??Oficial Primera #ABZC

?? 7° Fecha

??Union Del Viso(48) vs @BasquetCBC (73)@ZarateBasquet @area18web @5inicial pic.twitter.com/zjIXGnqEoH — CBC Basquet (@BasquetCBC) 22 de junio de 2017

Gran triunfo del +35 @BasquetCBC ante el puntero @nautico_zarate alcanzando al rival de anoche en la cima de la tabla! #vamoslospibes #ABZC pic.twitter.com/RBAiIEcIEY — CBC Basquet (@BasquetCBC) 22 de junio de 2017

