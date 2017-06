La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 Elecciones 2017: Hoy vence el plazo para la presentación de listas para las PASO









NOTICIA RELACIONADA: Soledad Calle pasó en limpio la mirada local de "Unidad Ciudadana" A nivel local, Cambiemos ya oficializó los primeros lugares: junto a Sergio Roses estarán Romina Buzzini y Carlos Cazador. En tanto, el peronismo presenta todavía un panorama de incertidumbre. "Ruli" Galarza está al frente de la boleta que acompañaría a Florencio Randazzo. En cambio, no trascendió quiénes integrarían la de Unidad Ciudadana. La Auténtica Defensa relevó nueve espacios que se presentarían en nuestra ciudad el 13 de agosto. Hoy, sábado 24 de octubre, vence el plazo para la presentación de listas de candidatos para las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto y definirán qué fuerzas y quiénes participarán de la General del 22 de octubre, cuando se concretará la elección que determinará la renovación de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y la Provincia y también de nuestro Concejo Deliberantes. En ese contexto, La Auténtica Defensa relevó ayer nueve espacios que presentarían listas en nuestra ciudad. Aunque, claro está, todavía existen cuestiones por resolver a nivel provincial y nacional que podrían modificar el tablero que se empezó a aclarar ayer, pero que no estará cien por ciento definido hasta el último minuto de hoy. CAMBIEMOS El oficialismo local ya tenía definido a Sergio Roses como cabeza de la lista de concejales, luego de la confirmación realizada por el propio Intendente Sebastián Abella. Y ayer se terminaron de conocer los principales lugares de esa boleta. Como se especulaba, la Presidente de la UCR Campana y actual Subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Buzzini, será quien ocupe el segundo lugar, mientras que el líder de Primero Campana, Carlos Cazador, estará en el tercero, sellando definitivamente la alianza que ha mantenido con Cambiemos que el Concejo Deliberante (incluso, ayer trascendió que en los próximos días estaría unificando su bloque con el que actualmente conduce Mariano Raineri). Luego, en la boleta de Cambiemos aparecen Marina Casaretto (buscará renovar, al igual que Roses y Cazador), el Dr Diego Lis y Valeria Barbieri, en cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente. En cuanto a candidatos a consejeros escolares, el oficialismo presentará a Nancy Cabrera, Mario Luna y Vanesa Surita como principales postulantes. EL PERONISMO Las dudas que "arriba" todavía existen en torno a Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo y el Partido Justicialista también se replicaron en nuestra ciudad. Quienes manifestaron su intención de acompañar el espacio Unidad Ciudadana lanzado por la exPresidenta mantenían anoche reuniones y gestiones de las que no trascendieron mayores novedades. "No tengo noticias", repetían quienes participaban de esos debates que contaban con muchos representantes del Consejo del Partido Justicialista de Campana, concejales y referentes gremiales. En cambio, quienes apostaron por acompañar a Randazzo tenían más claro la lista que presentarían en agosto, que estará encabezada por Raúl Galarza, según confirmaron desde el Frente de Vecinos por Campana que lidera el propio "Ruli". Los siguientes lugares de la boleta serían para el Movimiento Evita y para el gremio SMATA, aunque sin nombres confirmados todavía para esos puestos. Según pudo averiguar LAD, el cuarto lugar sería para Blanca Águila; el quinto para Juan Pablo Fernández; y el sexto para María Florencia Mingues. VAMOS CAMPANA El espacio ciudadano que también evaluaba ser parte de la boleta de Unidad Ciudadana (sus principales referentes participaron del acto de CFK en Arsenal de Sarandí) presentaría una boleta encabezada por el joven Alejo Sarna (Nuevo Encuentro), quien estaría acompañado por María Dalpra, Pedro Orquiguil y Carla Navazzotti. FRENTE UN PAÍS Esta fuerza lanzada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer tendrá como candidato "oficial" al concejal Juan Ghione, quien encabezará una lista que en las últimas semanas sumó también representantes del GEN (Rita García) y Libres del Sur (Victoria Donda es la referente nacional). Sin embargo, los principales nombres de esta boleta serían de raíz peronista. Incluso, Adriana Barbero y Katty Altimari eran las alternativas que se manejaban para el segundo lugar de la lista. UV MÁS CAMPANA Luego de anunciar el jueves que se presentará como "colectora" del Frente "Un País", ayer surgieron dudas respecto al futuro de la Unión Vecinal Más Campana, que podría también llegar al 13 de agosto con boleta corta. Igualmente, este espacio presentará una lista encabezada por Axel Cantlon, quien será acompañado, entre otros candidatos, por Rosa Funes, Norberto Bonola, Celeste Palavecino, Alexis Twyford y Alejandra Pavese, según pudo averiguar La Auténtica Defensa. FIT En Campana, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) conformará nuevamente una lista de "50 y 50" entre los representantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO). Así, la boleta que tendrá a Néstor Pitrola y Nicolás Del Caño como principales figuras tendrá en nuestra ciudad como cabeza de lista a Guillermo Bentancourt (PTS). Luego aparecerían Analía Reynoso (PO) y Brenda Raimundo (PTS). PATRIA GRANDE En su segunda elección en nuestra ciudad, este espacio volverá a tener a Lautaro Ríos como cabeza de lista. El abogado estará acompañado en los siguientes lugares por Alejandra Doello, Carlos Theis, Claudio Acosta y Carlos Gulfo. En tanto, para consejeros escolares se postulan Carlos Aguirre, Norma Trivi y Franco Carrano. FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR Este espacio conformado por el Partido Socialista, Unidad Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y Emancipación Sur también presentará lista a nivel local y como principales candidatos a concejales tendrá a Martín Nobúa y a Lucía Carpano. FRENTE CREO En las últimas horas se confirmó la participación en estas elecciones del Frente CREO, que llevaría a Pino Solanas y Pablo Micheli como principales candidatos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no trascendió si tendrá representatividad local.

LA PRESIDENTA DE LA UCR CAMPANA, ROMINA BUZZINI, FUE CONFIRMADA COMO SEGUNDA EN LA LISTA DE CAMBIEMOS.

"RULI" GALARZA ENCABEZA UNA LISTA DEL PJ QUE ACOMPAÑARÍA LA POSTULACIÓN DE RANDAZZO.





CARLOS CAZADOR FINALMENTE OCUPARÁ EL TERCER LUGAR DE LA BOLETA DE CAMBIEMOS



