La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 Voley:

Ciudad de Campana cierra la fase regular de la División de Honor recibiendo a Bella Vista







Hoy definirá su posición para los playoffs. Ya no tiene chances de alcanzar al líder UAI, pero sí de terminar en la 2ª colocación. La fase regular de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) llega a su fin con la 15ª fecha que se disputará esta noche casi en su totalidad. Para el lunes sólo quedará la definición del último boleto a playoffs, que será mano a mano entre River Plate y Náutico Hacoaj. Es que a playoffs avanzan los diez mejores de esta fase regular de la División de Honor. Los seis primeros esperarán en Cuartos de Final, mientras que los ubicados del 7º al 10º lugar definirán en sendos cruces los otros dos clasificados a esa instancia. Por ello, Ciudad de Campana ya tiene asegurado su lugar en los Cuartos de Final, dado que comparte la segunda ubicación con Boca Juniors y no puede caer más allá del cuarto puesto. Esto se definirá esta noche, cuando reciba desde las 21 horas a Bella Vista, al tiempo que Boca enfrente a Ciudad de Buenos Aires y Club de Amigos visite a San Lorenzo. De esos resultados dependerá la ubicación final del CCC. Los dirigidos por Miguel Mudir acumulan 11 victorias y 3 derrotas en 14 presentaciones y atraviesan una racha de cinco triunfos consecutivos. Es que luego de caer como locales ante Boca en la 9ª fecha, ya no volvieron a perder e incluso derrotaron al líder UAI en esta seguidilla. "Mejoramos mucho con el correr de los partidos y gracias al tiempo de trabajo. Somos un equipo nuevo y necesitábamos eso", le contó Mudir a La Auténtica Defensa. "Estamos más sólidos en defensa y mejoramos en el contrataque", agregó el entrenador Tricolor, que cuenta en su plantel con figuras como Guillermo García, Mariano Giustiniano, Gabriel Arroyo y Lucas Gregoret, entre otros. Poder finalizar en la segunda posición le garantizaría al CCC ventaja de localía hasta la final, siempre y cuando no se decida (como en años anteriores) disputar las semifinales en estadios neutrales para favorecer la televisación de la definición de esta División de Honor. POSICIONES: 1) UAI, 36 puntos; 2) Ciudad de Campana y Boca Juniors, 32 puntos; 4) Club de Amigos, 30 puntos; 5) Ciudad de Buenos Aires, 28 puntos; 6) UNLaM, Vélez Sarsfield y Municipalidad de Lomas de Zamora, 26 puntos; 9) Club Italiano, 22 puntos; 10) River Plate, 20 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 19 puntos; 12) Bella Vista, 14 puntos; 13) San Lorenzo, 10 puntos; 14) Universitario (LP), 8 puntos; 15) Tortuguitas, 7 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. FECHA 15: Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires; San Lorenzo vs Club de Amigos; Ciudad de Campana vs Bella Vista; Club Italiano vs UAI; Deportivo Morón vs Universitario (LP); Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield; River Plate vs Náutico Haocaj; Universidad de La Matanza vs Tortuguitas.

DESPUÉS DE CAER COMO BOCA COMO LOCA, EL TRICOLOR HILVANÓ UNA RACHA DE CINCO TRIUNFOS SEGUIDOS, SUPERANDO INCLUSO AL LÍDER UAI.



Voley:

Ciudad de Campana cierra la fase regular de la División de Honor recibiendo a Bella Vista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: