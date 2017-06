La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 Nacional B:

Luego del triunfo ante All Boys, el plantel realizará hoy su último entrenamiento de cara al encuentro programado para este domingo 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta quedó a ocho puntos de asegurar la permanencia. El campeonato del Nacional B no da respiro. Por su intensidad y, sobre todo, por su apretada programación. Por eso, en Villa Dálmine apenas se pudo festejar la gran victoria obtenida el miércoels en Floresta frente a All Boys: es que inmediatamente después, plantel y cuerpo técnico debieron poner la cabeza en su próximo compromiso, que será este domingo frente a Ferro Carril Oeste. El encuentro, correspondiente a la 40ª fecha, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Mauro Giannini. Para el Violeta será una nueva oportunidad de seguir sumando y acercándose al objetivo: asegurar la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino. Hoy, para ello, le faltan ocho puntos. O sea: necesita esa cantidad para no depender de otros resultados. Sin embargo, todo indica que a medida que se sucedan las próximas fechas, el caudal necesario será menor (por ejemplo, en caso de sumar seis puntos, ya estaría obligando a All Boys, Independiente Rivadavia y Douglas Haig a sumar al menos 18 puntos en estas últimas siete fechas). Por eso, cada punto vale. Y mucho. Con esa certeza, los dirigidos por Felipe De la Riva saldrán a la cancha frente al elenco de Caballito, aunque con una preparación escueta, apuntada sobre todo a la recuperación de los jugadores que hicieron un gran desgaste en Floresta. Incluso, algunos, como el marcador central Ariel Coronel, terminaron "tocados" y serán evaluados hoy para determinar en qué condiciones llegan al choque con Ferro. Igualmente, de no mediar sorpresas, la formación titular sería la misma que el entrenador utilizó ante All Boys.

SI LLEGAN TODOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS, DE LA RIVA REPETIRÍA EL MISMO 11 TITULAR QUE PRESENTÓ EN FLORESTA. NACIONAL B - FECHA 40 SÁBADO -14.05 horas: Brown (A) vs Brown (M) / Hernán Mastrángelo (TV) -15.00 horas: Nueva Chicago vs Los Andes / Gerardo Méndez Cedro DOMINGO -15.00 horas: Douglas Haig vs Almagro / Ariel Suárez -15.30 horas: Villa Dálmine vs Ferro / Mauro Giannini -15.30 horas: Estudiantes (SL) vs Ctral. Córdoba (SdE) / Mariano González -16.45 horas: San Martín (T) vs I. Rivadavia / Andrés Merlos -17:00 horas: Crucero Del Norte vs Boca Unidos / Pablo Giménez LUNES -18.05 horas: Chacarita vs Santamarina / Facundo Tello (TV) -20.00 horas: Instituto vs Flandria / Bruno Bocca -20.05 horas: Argentinos Juniors vs Juventud Unida (G) / Diego Abal (TV) MARTES -18.00 horas: Atlético Paraná vs All Boys / Ariel Penel LIBRE: Gimnasia de Jujuy. #NacionalB - 40° Fecha | Villa Dálmine recibirá el domingo a @FerroOficial. Toda la info de esta nueva jornada: https://t.co/pJLAEY3Zwb pic.twitter.com/cVHTbSADKT — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de junio de 2017

