Gardel en el Museo del Anticuario

Con motivo de cumplirse hoy 24 de junio un nuevo aniversario de la desaparición del zorzal criollo, el museo del Anticuario presentará una muestra sobre la vida artística del gran cantor, material inédito en nuestro país, ya que fue traído de EE.UU en el año 1937.

En ella podemos ver fotografías, la instrumentación original del tango, Luces de Buenos Aires, firmado por el arreglador musical de Gardel Terig Tucci escrito para piano acordeón 1º y 2º violín Cello y Bajo.

Revistas de la Paramount nuevo mensajero año 1934 con la propaganda de las "Películas" "Melodía de Arrabal", "Espérame", "Luces de Bs As," "Cuesta Abajo", la revista Ibérica Nueva York, sabado 6 de mayo de 1933 pronosticando con "El Tango en Brodway, otro exito de taquilla, etc. Piezas de música con el sello de Gardel de sus películas, recortes de diarios neoyorkinos anuncian la llegada de Gardel en la misma nota dice que no representa mas de 35 años que declara tener, otros recortes: Gardel embarca para Puerto Rico, Gardel embarca el sábado para Europa pero vuelve a filmar para EE.UU.

Disco especial de pasta color azul y una propaganda de la firma discográfica que dice: Colombia rinde homenaje póstumo a Carlos Gardel con inspiradas composiciones: A su memoria y adios Gardel que es autor e intérprete un cantor sanjuanino Agustín Argentino Cornejo radicado en el país del norte en 1929.

Es su hija Sara Cornejo que tuve la suerte de conocer que regaló al Museo este inédito material que puede ser muy interesante para el lector ya que Agustín Cornejo hace debutar como el diminuto bandoneonista argentino a Astor Piazzolla en el año 1933 a los 12 años (ver programa original en el museo) y trabaja junto a Gardel en cuatro películas.

Invito a toda la gente de mi querida ciudad a visitar el Museo los días domingos de 15 a 18 hs. y en e´l van a encontrar parte de la historia de Campana del ayer, lleno de nostalgia, todo esto se pudo realizar gracias a la colaboración desinteresada de la gente que dió parte de sus recuerdos.

El autor de esta nota es propietario del "Museo del Anticuario" de nuestra ciudad.