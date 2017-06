La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 El Jardín que se Come:

El compost (Parte 1)

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta

Diccionario Huertero Es necesario conocer el significado algunas palabras claves para entender el maravilloso mundo de la huerta y hablar con propiedad ABONO O FERTILIZANTE es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas, etc. Ejemplos naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el clásico estiércol, mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado por los excrementos de las aves (por ejemplo de corral, como el de la gallina). Estiércol empleado como abono Las plantas no necesitan compuestos complejos del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todo lo que precisan; solo exigen una docena de elementos químicos que deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficiencia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro.1 La definición de abono "es el material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas" La acción consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, junto a las enmiendas, forman parte de los productos fertilizantes. Los abonos han sido utilizados desde la Antigüedad, cuando se añadían al suelo, de manera empírica, los fosfatos de los huesos (calcinados o no), el nitrógeno de las deyecciones animales y humanas o el potasio de las cenizas. Aplicación de los abonos Generalmente los abonos son incorporados al suelo, pero pueden ser también aportados por el agua de riego. Una técnica particular, el cultivo hidropónico, permite alimentar las plantas con o sin sustrato. Las raíces se desarrollan gracias a una solución nutritiva – agua más abonos - que circula en contacto con ellas. La composición y la concentración de la solución nutritiva deben ser constantemente reajustadas. En ciertos casos, una parte de la fertilización puede ser realizada por vía foliar, en pulverización. En efecto, las hojas son capaces de absorber abonos, si son solubles y la superficie de la hoja permanece húmeda bastante tiempo. Esta absorción queda siempre limitada en cantidad. Son, pues, muchos los oligoelementos que pueden ser aportados así, teniendo en cuenta las pequeñas cantidades necesarias a las plantas. Los abonos deben ser utilizados con precaución. Generalmente se sugiere: - Evitar los excesos, pues fuera de ciertos umbrales los aportes suplementarios no solamente no tiene ningún interés económico, sino que pueden ser tóxicos para las plantas (en particular los oligoelementos), y de dañar el entorno. - Controlar sus efectos sobre la acidez del suelo. - Tener en cuenta las interacciones posibles entre los elementos químicos. ANAERÓBICO: no involucra respiración, ejercicios que no generan aumento en el ritmo respiratorio (como halterofilia, yoga, fisicoculturismo, etc.) y algunas bacterias que no necesitan oxígeno para sobrevivir AEROBICOS: son los organismos que necesita oxígeno para vivir como nosotros COMPOST: A veces se dice simplemente que es un tipo de fertilizante que recupera la calidad de los suelos y se obtiene a través de un proceso natural. Sin embargo, podríamos decir mucho más, pues el compost es en sí un organismo que contiene fuerzas de vida. Compost viene de componer, de reunir en forma armónica la participación de diferentes elementos. Hacerlo bien, es una arte, que se refleja en la fertilidad de los suelos que lo reciben. Ello implica mantener una relación personal con este organismo en todo su proceso, desde el inicio de su formación hasta su término. SUELO. Se define como suelo la cobertura no consolidada de tierra que consiste en partes orgánicas y minerales, aire y agua, todos ellos constituyen partes esenciales de la vida vegetal. Por lo tanto sin las proporciones necesarias de cada uno de los componentes que la forman nos plantas no podrán desarrollarse, no renovaran el oxígeno del suelo Los suelos buenos para la huerta deben tener buen drenaje y abundante materia orgánica. DRENAJE: capacidad del suelo para que se filtre el agua MATERIA ORGANICA: es la etapa final de descomposición , de hojas, insectos muertos, estiércoles HUMUS Sustancia de composición compleja originada por la degradación de los restos que se encuentran en los horizontes superiores del suelo. Se origina en virtud de procesos químicos de descomposición y síntesis a partir de los restos orgánicos Materia orgánica descompuesta. Un suelo fértil puede tener entre 3,5 y 5 % de materia orgánica. El humus es suave, huele a tierra, a bosque húmedo, es de color oscuro y desmenuzable. Es en este estado de descomposición cuando le suministra nutrientes a las plantas. Contiene cerca de 30% de lignina, proteína vegetales, y en menor medida animales, que se incorporan al suelo. TIERRA VEGETAL Y FÉRTIL.:- Sustancia, a veces llamada "tierra vegetal", que se acumula en la capa superior del suelo. Se forma por la descomposición de la materia orgánica gracias a la acción de los organismos descomponedores presentes en el suelo (hongos, bacterias…). El humus tiene color oscuro, es estable (es decir, puede mantenerse inalterado Componente de la primera porción del suelo, compuesto por material orgánico e inorgánico, siendo la parte más rica en nutrientes para la vegetación. El humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos (hongos y bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. MALEZA: Abundancia de malas hierbas que perjudican los sembrados. Espesura formada por gran cantidad de arbusto. El concepto de maleza es bastante subjetivo; por ejemplo, crecimiento rápido, persistencia, carácter invasor. Convierte la planta en maleza. YUYO Maleza: Proviene del quechua "yuyu", hortalizas. Tiene en la Argentina una acepción despectiva. La yerba dañina que no come el ganado e invade las tierras labradas perjudicando los sembrados. | 2: Hierba silvestre cualquiera, mala hierba. PURIN: Los purines son cualquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, con capacidad de fermentar o fermentados que tienen impacto medioambiental. Tradicionalmente se han usado para producir abono y compost. Hay diversos tipos de clasificaciones ya que dependiendo de su origen tienen diferentes propiedades. PURINES ANIMALES Son generalmente residuos resultado de una mezcla de orina, la parte líquida que resuma de todo tipo de estiércoles de animales y usualmente agua que se forma al reunir los desechos de animales domésticos. Los purines tienen utilidad para la producción de compost. Por lo general se aprovecha de aves y murciélagos como guano, pero cualquier concentración animal . PURINES VEGETALES Por extensión, en agricultura biológica se usa el término "purín" para hacer referencia a productos que son fruto de fermentaciones de ciertas especies vegetales la ortiga, Valeriana , entre otros) y que tienen utilidad en el mantenimiento de la salud de los cultivos vegetales. Estos purines pueden ser según el grado de maduración y la planta utilizada, productos insecticidas, fungicidas, estimulantes de crecimiento vegetal o activadores del suelo y el compost. Este tipo de purines se elabora mediante una fermentación aeróbica que estabiliza principios bioactivos en una solución acuosa. Debido a que las moléculas extraídas son de origen vegetal, las formas químicas que contienen son perfectamente asimilables para las plantas en cultivo, no provocando en la cosecha ningún tipo de daño debido a su uso excesivo, si bien, también son contaminantes para el medio natural si se usan indiscriminadamente.

