La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 La cocina de la abuela Berta:

Chorizos a la pomarola con puré de batatas a al ajo

Por Berta Chudnobsky







Arrancó el invierno y no está mal darse un permitido bien calórico y contundente para compartir en familia uno de estos domingos grises y fríos, para después, como dice Rolando Hanglin, "echarse una de esas siestas robadas a la muerte". Aprovecho la oportunidad para invitarlos a navegar mi página web, donde podrán encontrar más recetas y otras informaciones asociadas, tales como secretos, consejos, y propiedades de los alimentos. ¡Los espero y no dejen de escribirme! CHORIZOS A LA POMAROLA CON PURE DE BATATAS A AL AJO Ingredientes - 10 chorizos - 2 cebollas - 1 zanahoria - ½ morrón - 1 penca de apio - 2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel - 1 vaso de vino blanco - ½ frasco de tomares triturados (o tomates frescos para salsa casera) - Aceite, pimienta, sal, pimentón dulce Para el puré - 1 kilo de batatas - Sal, pimienta, nuez moscada - Manteca, leche - 1 cabeza de ajos grandes (colorados, si se consiguen) Preparación - Dar un rápido hervor a los chorizos para que pierdan algo de grasa. - Rehogar la cebolla, el ajo, el morrón, la penca de apio y la zanahoria cortada en cubos bien chiquitos. Incorporar el tomate la hoja de laurel y los condimentos con poca sal, y el vino los chorizos tiene bastante, dejar hervir cuando empiece a espesar incorporar los chorizos durante 10"a 15"la salsa debe estar espesa, retirar el laurel. Para el puré: Envolver la cabeza de ajo en papel aluminio y cocinar al horno hasta que los dientes estén bien tiernos o bien cocinarlos con la chala sobre la plancha de bifes, tapados. Cocinar las batatas y hacer un puré con la leche y la manteca. Agregar pimienta y algo de nuez moscada. Pelar los dientes y pisarlos con un tenedor o un prensa ajos. Colocarlos en el puré y mezclar bien para que se integren los sabores. Servir en plato hondo 2 chorizos con salsa y abundante puré. Atención: la salsa que puede sobrar es ideal para agregarle arroz blanco y tener otro plato. Acompañar con frutas frescas. Hablamos un poquito del chorizo? El chorizo, una especialidad de la parrilla argentina Por: Lic. Luis Fontoira El chorizo, elemento constitutivo de la idiosincrasia y la "gastronomía nacional parrillera" tiene un curioso origen, incluso desde lo etimológico. Nadie en nuestras tierras se imagina un asado sin "chori" o sin el paradigmático choripán, estrella de la parrilla, de los festivales de rock, las manifestaciones políticas y las adyacencias de los partidos de fútbol y las bailantas. Sin embargo no es un invento criollo y hay que remitirse a la Península Ibérica para rastrear sus inicios. En España, país donde se creó este "manjar sanguchero", se denomina chorizo es un embutido curado (al aire o ahumado), elaborado principalmente a base de carne de cerdo picada y adobada con especias, siendo la más característica el pimentón, que es el elemento más distintivo del chorizo frente a otras salchichas y también el que le da su color rojo. La piel de este tipo de salchicha suele ser intestino delgado de cerdo. En España, para que un embutido sea llamado chorizo debe llevar necesariamente pimentón y ajo. Se presume que el pimentón apareció en cocina española recién llegado desde América, Colón mediante. Quevedo habla de "negros chorizos" en 1624, lo que hace suponer que recién a finales del siglo XVII apareció el "chorizo rojo", que fue el primero de los aperitivos servidos como "tapas" en Andalucía. En un anónimo castellano del siglo XVI, titulado "Manual de mujeres", que contiene diversas preparaciones gastronómicas, se detalla la "Receta para hacer chorizos": "Carne de puerco magra y gorda picada, harina muy cernida, ajos mondados, clavos molidos, vino blanco, sal la que fuere menester. Amasarlo todo con el vino y después de masado, dejarlo en un vaso cubierto un día natural. Y después henchir las tripas de vaca o puerco, cual quisiéredes, de esta masa y ponerlas a secar al humo". El "chori" rioplatense En la Argentina y Uruguay –más tarde también se difundió en Paraguay, Bolivia y Chile- se desarrolló el típico el "chorizo criollo", que se realiza mayormente de carne vacuna sin "curar" —ni desecar ni ahumar— y que se coloca casi fresco para cocinar en los asados. Es de contextura blanda y no se puede consumir crudo. El origen del "Chorisus" La palabra chorizo proviene del latín salsicium (salado), la misma de la cual deriva "salchicha". A su vez, la palabra salchicha llegó a nuestra lengua desde el italiano, "salciccia", mientras que chorizo nos llegó del portugués: "souriço". Tanto en España como en los países de Latinoamérica, la palabra "chorizo" posee connotaciones extra culinarias en las jergas populares. Por ejemplo, se señala como "chorizo" a los ladrones. En la Argentina también se usa la palabra como metáfora del miembro viril. *Luis Fontoira es Jefe de Prensa del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) - Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

