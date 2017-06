La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 Por el camino del recuerdo:

San Lorenzo y Boca en Campana

Por Héctor Taborda







Muchas páginas pueden escribirse sobre la apasionante historia del fútbol de nuestra ciudad. Hoy quiero destacar dos encuentros importantes como fueron la primera visita de San Lorenzo y Boca. En el año 1923, formó parte el Independiente local de la Liga Municipal de Football de Campana, que patrocinó el Intendente Municipal Sr. Julio C. Salmini, ganando la Copa Competencia y por un año la Copa Municipal. Por invitación de las autoridades de la Federación de Football del Norte, con asiento en Zárate, afilióse a la misma en el año 1923. En esta Federación participaron Clubes de Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y Lima. En el ´23 se clasificó tercero en 1929 y 1930 resultó campeón en el ´32 subcampeón y en el ´33 otro título más. Fue cuna de destacados jugadores, varios de ellos lograron gran notoriedad en San Lorenzo de Almagro, como: Carlos Alberto Votta, Alberto Raffin, Pedro Omar y Alfonso Lujambio. En agradecimiento por el valioso aporte deportivo brindado, la entidad vino a disputar un encuentro amistoso con los "aurinegros". Fue el 25 de mayo de 1926. Eran los "azulgranas" de: Devoto; Pedro Omar y Enrique Monti; Alfonso Lujambio, Luis Monti y José Fossa: Alfredo Carricaberry, José Deibe, Fernando Rivas, Juan Maglio y Alfio Foresto. Los del barrio de Boedo se impusieron por 5 a 0. San Lorenzo finalizó en el campeonato de ese año en el segundo lugar a un solo punto de Independiente, en un torneo que se escapó en la última fecha al igualar 1 a 1 con Vélez, jugando de local. Realizaron una estupenda campaña en la que sólo perdieron con los rojos, para luego lograr un invicto extraordinario de 47 partidos que se extendería hasta finales del siguiente año. El 15 de agosto de 1932, cuando existía el primer campo de juego Municipal, en donde luego se construiría la Escuela Normal "Dr. Eduardo Costa", se registró otra verdadera fiesta para el fútbol provinciano. Nada menos que la primera actuación del elenco superior de Boca, ante el seleccionado local. Por el equipo de la Liga Campanense jugaron: Bruni (cap); Bedia y Modarelli: De Armas, Giecco y Mon; Romano, Gerlo, Vigna, Saracho y Caivano. Y por Boca lo hicieron: Fossatti; Dedovich, Pereyra, Pedemonte, Stlenzi, Arico Suarez, Lorenzo, Benitez Cáceres, Tarasconi, Kuko y Alberino. Igualaron 1 a 1 y el gol de Campana lo hizo Vigna, siendo Miguel Iannoni el árbitro del partido. Ante figuras inolvidables como Arico Suárez, Benítez Cáceres y Tarasconi, los dueños de casa contaron con Luis Bruni, el de las excelentes atajadas en el Club Colegiales. José Manuel Bedia, un zaguero de categoría, nacido en las filas del Club Plaza Italia e incorporado al Club Atlanta en donde fue por varias temporadas titular indiscutido. Juan Bautista Romano, delantero de Tiro Federal de Campana, que luego pasara a la primera de Atlanta, y luego lo contratara Huracán. Juan C. Vigna, el de Campana Orilla, Tiro Federal e Independiente para luego mostrar sus virtudes como centro delantero en Central Argentino de Capital, Nacional de Rosario, All Boys donde marcó 40 tantos. Luego Atlanta y Tigre. San Lorenzo, retornaría a Campana, con su escuadra superior en el año 1944, teniendo de director técnico a Pedro Omar, para disputar un amistoso ante Independiente, en la que fuera su cancha de Jean Jaures y Balcarce. Boca, estuvo nuevamente con su primera, en la inicio de la temporada de 1963, en una noche de fiesta en donde el Boca Campeón del año anterior, se medía con Villa Dálmine. En la tierra del nombre de resonancia el fútbol nos regaló por diferentes razones, la presencia de dos verdaderos grandes de este deporte tan popular.



