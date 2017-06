La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/jun/2017 Básquet:

Esta noche, Boat Club juega un partido importante en San Pedro







Aunque ya está clasificado a los playoffs por el ascenso, el CBC busca terminar lo más arriba posible en la Zona B2 para obtener la ventaja para definir las series como local. Por su parte, Ciudad de Campana queda libre en el Nivel A este fin de semana. Por la novena fecha del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club enfrentará esta noche como visitante a Náutico San Pedro en un partido que comenzará a las 20.30 horas. Será un encuentro clave para el CBC, que ya está clasificado a los playoffs por el ascenso, pero todavía busca ser el mejor de su zona. Esa lucha la comparte palmo a palmo con su rival de esta noche y con Deportivo Arenal, que anoche visitaba a Unión de Del Viso al cierre de esta edición. Los tres llegaron a esta fecha compartiendo récord de seis triunfos y una derrota. En el otro partido de esta Zona B1, Tempestad de San Antonio de Areco recibe esta noche a Independiente de Escobar. POSICIONES ZONA B1: 1) Campana Boat Club, Deportivo Arenal y Náutico San Pedro (6-1), 13 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-6), 10 puntos; 5) Tempestad de San Antonio de Areco (1-7), 9 puntos; 6) Independiente de Escobar (1-6), 8 puntos. ZONA B2 En tanto, en la Zona B2, la actividad de esta novena fecha comenzaba anoche en Los Cardales, donde Ingeniero Raver recibía la visita del invicto Sportivo Escobar "B"; y también en Capilla del Señor, donde Honor y Patria se medía con Peñarol de Pilar. La programación de esta jornada se cerrará mañana domingo con el duelo entre Belgrano de Zárate y Náutico Zárate. Posiciones Zona B2: 1) Sportivo Escobar "B" (8-0), 16 puntos; 2) Náutico Zárate (5-3), 13 puntos; 3) Ingeniero Raver (4-4), 12 puntos; 4) Peñarol de Pilar (2-6), 10 puntos; 5) Belgrano de Zárate y Honor y Patria de Capilla del Señor (2-5), 9 puntos. NIVEL A En tanto, por el Nivel A de este Oficial 2017 de la ABZC, Ciudad de Campana tendrá fecha libre y descansará con la tranquilidad de saber que ya aseguró su lugar en los playoffs y que está a un triunfo de quedarse con el primer puesto de la Zona A1. Por este grupo se disputará un solo encuentro este fin de semana: será el que protagonizarán hoy Sportivo Pilar vs Presidente Derqui, dado que Atlético Baradero vs Defensores Unidos de Zárate fue postergado por la participación de jugadores de CADU (Francisco Rasio y Federico Barra) en el Provincial de Mayores. Las posiciones de esta Zona A1 son: 1) Ciudad de Campana (5-1), 11 puntos; 2) Presidente Derqui (4-2), 10 puntos; 3) Sportivo Pilar y Defensores Unidos (2-3), 7 puntos; 5) Atlético Baradero (1-5), 7 puntos. La Zona A2 también tendrá un único partido este fin de semana y será el que disputarán esta noche Sportivo Escobar vs Atlético Pilar. "El Rancho", invicto en cuatro presentaciones, ya está clasificado a los playoffs y hoy podría asegurarse el "1" de su grupo, mientras que Escobar busca alcanzar a Independiente en la segunda colocación. Las posiciones en esta Zona A2 son: 1) Atlético Pilar (4-0), 8 puntos; 2) Independiente de Zárate (3-2), 8 puntos; 3) Sportivo Escobar (2-2), 6 puntos; 4) Central Buenos Aires (0-5), 5 puntos.

DANTE PÉREZ, EL REFERENTE DEL JUEGO INTERNO DEL CAMPANA BOAT CLUB QUE HOY VISITARÁ SAN PEDRO. #PrimeraDivision

