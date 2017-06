CAMBIEMOS CONCEJALES 1. Sergio Roses 2. Romina Buzzini 3. Carlos Cazador 4. Marina Casaretto 5. Diego Lis 6. Valeria Barberis 7. Cristian Amaya 8. Sabrina Pérez 9. Luis Costa 10. Irina Houssay CONSEJEROS ESCOLARES 1. Nancy Cabrera 2. Mario Luna 3. Vanesa Surita NOTICIA RELACIONADA: Elecciones 2017: el cierre de listas para las PASO llegó con sorpresas El oficialismo local ya tenía todo resuelto desde el viernes. Sergio Roses encabezará la boleta que también tendrá como candidatos a Romina Buzzini y Carlos Cazador en los primeros lugares. Nancy Cabrera será la primera postulante el Consejo Escolar. Aunque obviamente se dieron diferentes discusiones internas sobre cómo resolver la lista de candidatos a concejales para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el orden local, Cambiemos cerró su boleta el viernes y, ya con todo definido, ayer jugó rol de espectador, tanto a la espera del cierre de las listas opositoras como a la presentación de los principales candidatos que tendrá a nivel provincial. El Intendente Abella ya había confirmado al actual Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, al frente de la boleta local de Cambiemos. Y el viernes se anunció también el resto de la lista, con la Presidenta de la UCR Campana, Romina Buzzini (actual Subsecretaria de Desarrollo Social), en el segundo lugar; y con el líder de Primero Campana, Carlos Cazador, en el tercero. La incorporación de Cazador sella el acuerdo que ha tenido el "vecinalista" con el oficialismo dentro del Concejo Deliberante y que le ha permitido a Cambiemos poder sacar adelante los proyectos en los que no contó con el acompañamiento de la oposición. Más atrás en la lista aparecen Marina Casaretto, quien buscará la renovación; el Dr Diego Lis (actual vicepresidente de Villa Dálmine); Valeria Barberis, Cristian Amaya, Sabrina Pérez, Luis Costa e Irina Houssay. "Nuestra lista es una mezcla de concejales con experiencia que han demostrado su capacidad y gente joven", explicó Abella. Quien no figura entre los que renovarían bancas es el Dr Mariano Raineri, actual Presidente del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante y, además, Gerente de la UDAI Campana de ANSES. El panorama para el oficialismo no es sencillo de cara al próximo HCD, porque estará poniendo en juego seis bancas que necesitará renovar si quiere mantener mayoría propia dentro del recinto. Los concejales que resulten electos por Cambiemos se sumarán a Luis Gómez, Norma Ibarra, Miriam Cazenave y Alejandro Deppeler, quienes tienen mandato hasta 2019. "Necesitamos seguir avanzando en los proyectos que estamos llevando adelante para mejorar la vida de los vecinos de Campana", remarcó Abella sobre el desafío que encara Cambiemos en esta elección. CONSEJEROS ESCOLARES. En tanto, entre los candidatos a consejeros escolares para esta elección, la lista de Cambiemos es encabezada por Nancy Cabrera, seguida por Mario Luna y Vanesa Surita. En este organismo, Cambiemos renueva los lugares de Paula Caballero y María García, mientras que contará con la continuidad de Nelda García (actual Presidenta del Consejo Escolar) y Martín Aquino (Tesorero).

LOS SEIS PRIMEROS CANDIDATOS DE CAMBIEMOS JUNTO AL INTENDENTE ABELLA. BULLRICH Y OCAÑA, AL FRENTE EN PROVINCIA La boleta de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires tendrá a Esteban Bulrrich como primer candidato a Senador Nacional. El actual ministro de Educación estará acompañado por Gladys González. En tanto, la lista de los candidatos a Diputados Nacionales tiene a Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores, Guillermo Montenegro, Marcela Campagnoli y Fabio Quetglas en los primeros cinco lugares.

Elecciones 2017:

En Cambiemos, el sábado fue para seguir el cierre del resto de las listas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: