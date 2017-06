NOTICIA RELACIONADA: Elecciones 2017: el cierre de listas para las PASO llegó con sorpresas Juan Ghione y Adriana Barbero encabezan una de ellas. La segunda es liderada por Katty Altimari, quien finalmente no llegó a un acuerdo con Ghione y plantearía la interna. Y la tercera es la de la UV Más Campana, de Axel Cantlon, que apuesta a sumarse como lista de adhesión. A nivel local, uno de los espacios que tuvo un sábado agitado fue el Frente "Un País", que finalmente tiene inscriptas tres listas que acompañan esta fuerza generada por el acuerdo entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Una de esas tres listas es la que encabeza Juan Ghione, concejal del Frente Renovador y máxima referencia del espacio massista en nuestra ciudad en los últimos años. En los primeros lugares de su nómina, Ghione luce acompañado de dos exconcejales del PJ-Frente para la Victoria: la Dra Adriana Barbero y el Dr Hugo Longas. Además, en quinto y sexto lugar aparecen Jorge Marchi y Rita García, referentes del GEN y representantes de Stolbizer en la boleta local. "Tenemos una lista que representa a nuestros vecinos, queremos conseguir la mayor cantidad de bancas en el Concejo Deliberante para poder seguir trabajando como venimos haciéndolo, defendiendo a los campanenses, poniéndole un freno a los abusos de este gobierno", señaló Ghione a través de un comunicado de prensa en el que asegura que no habrá internas ni listas "colectoras" en el Frente un País: "La lista en Campana estará representada únicamente por nosotros", afirmó. Sin embargo, La Auténtica Defensa pudo confirmar anoche que tanto "Unión x Campana" como la "UV Más Campana" se inscribieron para acompañar la boleta que encabezarán Massa y Stolbizer. Claro: luego deberá decidir el propio Frente qué sucede con estas listas. "Unión x Campana" es el espacio liderado por Katty Altimari, quien parecía tener todo acordado con Ghione para una lista de unidad. Pero ese arreglo se cayó en las últimas horas y, finalmente, la exconcejal terminó presentando una lista con el grupo de trabajo que la viene acompañando en los últimos años, desde que lanzó "Unión x Campana". Así, de lograr la aprobación final, Altimari enfrentaría a Ghione en una interna que se desarrollaría con las Primarias del próximo 13 de agosto. Por su parte, la UV Más Campana, liderada por Axel Cantlon, ya había anunciado el pasado jueves su decisión de adherir al Frente "Un País" y presentar una "lista de adhesión" o "colectora". ¿Qué significa? Que no participará de la interna y que tendrá independencia a nivel local. Por eso, Cantlon se rodeó en la lista del grupo de trabajo que lo ha acompañado en su alejamiento de la Unión Cívica Radical (UCR). Así, su lista contiene a figuras de trayectoria como Rosa Funes o Norberto Bonola y también a jóvenes como Alexis Twyford. Igualmente, más allá de los nombres, el Frente "Un País" a nivel local ha iniciado una novela a la que le quedan más capítulos. Al menos hasta que se conozca la oficialización de las listas y se anuncien las definiciones.

ALTIMARI, CANTLON Y GHIONE ENCABEZAN LAS LISTAS QUE PRETENDEN REPRESENTAR AL FRNTE UN PAÍS.





GHIONE ASEGURÓ QUE SU LISTA SERÁ LA ÚNICA HABILITADA POR MASSA. FRENTE UN PAÍS CONCEJALES 1. Juan Ghione 2. Adriana Barbero 3. Hugo Longas 4. Yésica Aciar 5. Jorge Marchi 6. Rita García 7. Martín Vergara 8. Cintia Aranda 9. Norberto Burgueño 10. Nilda Olivera CONSEJEROS ESCOLARES 1. Mónica Viguier 2. Jorge González Renoth 3. Mónica Arona UNIÓN X CAMPANA CONCEJALES 1. Noemí "Katty" Altimari 2. Cristian Dorregaray 3. Eva Gigena 4. Carlos Hernán Stibanelli 5. Gloria Czernaczuk 6. Favio Coletta 7. Rocío Farías 8. Leonardo Valentini 9. Alejandra Hidalgo 10. José Luis Fernández CONSEJEROS ESCOLARES 1. Héctor Rastelli 2. Silvia Núñez 3. Martín Cano Rodríguez UV MÁS CAMPANA CONCEJALES 1. Axel Cantlon 2. Rosa Funes 3. Norberto Bonola 4. Celeste Palavecino 5. Alexis Twyford 6. Alejandra Pavese 7. José Rapuzzi 8. María Cecilia Cinquegrani 9. Hernán Palacios 10. Gilda Gentili CONSEJEROS ESCOLARES 1. Pedro Ithurburu 2. Mónica Casado 3. Mauricio Balay Massa y Stolbizer, candidatos a senadores Sergio Massa y Margarita Stolbizer serán los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente "Un País", mientras que el legislador nacional del Frente Renovador Felipe Solá encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por ese distrito, seguido por la actual diputada Mirta Tundis y el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. En esa nómica también estarán el diputado provincial bonaerense Jorge Sarghini y la diputada Liliana Schwindt.

Massa y Stolbizer, candidatos a senadores



Elecciones 2017:

Tres listas de nuestra ciudad se inscribieron para acompañar al Frente ”Un País”

