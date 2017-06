NACIONAL B - FECHA 40 JUGARON AYER SÁBADO: Brown (A) 1-1 Guillermo Brown (PM) / Nueva Chicago 2-1 Los Andes DOMINGO - 15.00 horas: Douglas Haig vs Almagro / Ariel Suárez - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Ferro / Mauro Giannini - 15.30 horas: Estudiantes (SL) vs Ctral. Córdoba (SdE) / Mariano González - 16.45 horas: San Martín (T) vs I. Rivadavia / Andrés Merlos - 17:00 horas: Crucero Del Norte vs Boca Unidos / Pablo Giménez LUNES - 18.05 horas: Chacarita vs Santamarina / Facundo Tello (TV) - 20.00 horas: Instituto vs Flandria / Bruno Bocca - 20.05 horas: Argentinos Juniors vs Juventud Unida (G) / Diego Abal (TV) MARTES - 18.00 horas: Atlético Paraná vs All Boys / Ariel Pen el LIBRE: Gimnasia de Jujuy. Con más aire por el triunfo conseguido sobre All Boys el último miércoles, el Violeta enfrentará hoy al elenco de Caballito desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El DT Felipe De la Riva no realizará modificaciones en la formación titular. Con la tranquilidad que le dio la victoria ante All Boys lograda el pasado miércoles en Floresta, pero sabiendo que necesita seguir sumando para engrosar su promedio y tratar de asegurar lo antes posible su permanencia en el Nacional B, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Ferro Carril Oeste en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que será arbitrado por Mauro Giannini. Ante el elenco de Caballito, el Violeta intentará obtener su segunda victoria consecutiva, algo que no logra desde octubre del año pasado, cuando venció a Argentinos Juniors de local y luego a San Martín de Tucumán como visitante. Por aquel entonces, era líder del campeonato. Hoy, busca asegurar la permanencia. Para este compromiso, el entrenador Felipe De La Riva no realizará cambios en el once inicial, y solo hará una modificación en la nómina de 18 convocados: el regreso de Juan Manuel Mazzocchi, ya recuperado de su lesión, en lugar de Alex Stábile. En consecuencia, Villa Dálmine saldrá a la cancha con José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto que en el banco de suplentes quedarán esperando su oportunidad Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Diego Núñez, Lucas Favalli, Franco Otta, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. Por su parte, Ferro no llega en su mejor momento, ya que solo ganó un partido en sus últimas ocho presentaciones y quedó muy lejos en la lucha por el ascenso. Para visitar Campana, su DT Marcelo Broggi realizará tres cambios en el equipo, uno por línea. En defensa Izco entrará por Amarilla, en el medio Aquino por Torres y en la delantera Barranco por Luján. Es decir que los once del Verdolaga serán Andrés Bailo; Rodrigo Izco, Osvaldo Barsottini, Pier Barrios, Jonathan Bay; Facundo Affranchino, Braian Aquino, Reinaldo Alderete, Martín Ojeda; Bruno Barranco y Luis Salmerón. El resto de los 19 convocados son Leandro Requena, Nahuel Amarilla, Rodrigo Mazur, Federico Murillo, Dante Álvarez, Lautaro Torres, Matías Ramírez y Facundo Garnier. El partido, correspondiente a la 40ª fecha del campeonato del Nacional "B", dará comienzo a las 15.30 horas y contará con el arbitraje de Mauro Giannini, quien estará acompañado de los asistentes Gonzalo Pedro y Gisella Trucco.

EL CAPITÁN HORACIO FALCÓN, CLAVE EN LA DISPUTA DEL MEDIOCAMPO. EL HISTORIAL: Villa Dálmine vs. Ferro Carril Oeste Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7: En 6 partidos, Villa Dálmine logró una victoria, Ferro se impuso en 2 ocasiones y se registraron 3 igualdades. El elenco "Violeta" marcó 8 goles en tanto que el conjunto "Verdolaga" señaló 10. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE: jugaron 2 veces con 2 victorias de Ferro, que convirtió 5 goles. Villa Dálmine solo marcó 1. COMO LOCAL FERRO: Jugaron 4 partidos. El equipo de Caballito no ganó (5 goles), Villa Dálmine consiguió 1 victoria (7 goles) y empataron 3 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 28 de noviembre de 2016, por la 17º fecha, igualaron 1-1. Pablo Ruiz marcó para el conjunto "Violeta" y Elías Borrego anotó el empate para el "Verdolaga". APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 partidos sin perder frente a Ferro, con una victoria y dos empates. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL Fue el Domingo 22 de Febrero de 2015, por la 2º fecha de la B Nacional, y Ferro se impuso 3-1 en Campana. Villa Dálmine (1): Carlos Kletnicki; Juan Celaya, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Diego Núñez, Horacio Falcón, Dante Zuñiga; Matías Nouet y Javier Rossi. DT: Sergio Rondina. Suplentes: Pedro Fernández, Juan Ferreira, Diego Grecco, Jonathan Figueira, Esteban Pereyra, Mariano Ridao y Ezequiel Cérica. Ferro Carril Oeste (3): Damián Albil; Eduardo Casais, Pablo Frontini, David Achucarro y Nicolás Benavídez; Guillermo Vernetti, Julio Mozzo, Brian Aquino y Gonzalo Bazán; Luis Salmerón y Víctor Gómez. Suplentes: Christian Limousin, Oscar Sainz, Reinaldo Alderete, Martín Bordonaro, Alexis Morales, Israel Coll y Juan Castro. Goles: PT 18m y 38m Gonzalo Bazán (F). ST 7m Luis Salmerón (F) y 25m Renso Pérez (VD). Cambios: ST Cérica x Nouet (VD), 19m Pereyra x Zuñiga (VD), 25m Grecco x Núñez (VD), 32m Alderete x Gómez (F), 40m Coll x Bazán (F) y 44m Castro x Salmerón (F). Amonestados: Pereyra (VD); Benavídez, Casais y Mozzo (F). Cancha: Villa Dálmine. Árbitro: Luis Álvarez.

Nacional B:

Villa Dálmine recibe esta tarde a Ferro con la mira puesta en seguir sumando

