"Huye hacia los bosques véte a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada; alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba..." (Alfonsina Storni 1918 "Tu me quieres blanca") Hace casi 100 años, Alfonsina daba esta magnífica receta de vida natural. Cultivar y usar Aloe vera es un recurso de vida natural que está al alcance de toda alma sensible y conciente que quiera beneficiarse de sus propiedades. El Aloe vera es una planta maravillosa, una verdadera "panacea" capaz de curar y embellecer. Toda planta de Aloe al crecer generan "hijos", pequeñas plantitas que se desprenden fácilmente. Podemos tener muchos Aloes al cabo de un tiempo. El Aloe contiene vitaminas A, grupo B, C y E ademas de mineras, enzimas e importantes principios activos. Algunos de los miles de usos del Aloe son: -Como protector solar: es el mejor protector solar que existe. Se usa el gel de la parte interna de la hoja recien cortada o mantenida en heladera hasta una semana. -Como tónico capilar y para la caspa y seborrea. -Para fortalecer dientes y encías y en reemplazo del dentífrico. -Para embellecer la piel, aclara manchas, mejora el acné, verrugas, ulceraciones y quemaduras. Bioqca. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

”Aloe Verdad”

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli

