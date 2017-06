La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/jun/2017 Para los vecinos:

Una ciudad en cambio, un compromiso inalterable

Por Carlos Cazador







Gracias. Muchas gracias. A vos, que siempre me acompañaste cada vez que te pedí una oportunidad para trabajar por la ciudad que amo. A los cientos de militantes que son o alguna vez han formado parte de Primero Campana, por haber pateado la calle, pegado afiches y pintado pasacalles poniendo en alto los valores de nuestro partido. Gracias también a todos quienes, durante diferentes períodos y procesos, me han acompañado en el Concejo Deliberante. Si hubo traiciones y malas jugadas, hoy prefiero olvidarlas. Porque hoy, te cuento, quiero mirar hacia el futuro. Y seguir agradeciendo. Como sabrás, en acuerdo con las autoridades del partido, he sido designado como precandidato a concejal de Cambiemos en tercer lugar. Para mi y para todos quienes integramos Primero Campana esto es un reconocimiento a nuestra labor, a nuestro compromiso irrompible con los vecinos de la ciudad; de otro modo, el partido gobernante no se fijaría en nosotros para que lo acompañemos en ningún desafío electoral. Por eso quiero expresar mi gratitud al intendente Abella y al presidente del HCD, Sergio Roses, quien tendrá la responsabilidad de encabezar la lista. Aprovecho para decirle también que los vecinalistas pondremos lo mejor para que el éxito nos sonría en octubre, tal como siempre lo hemos hecho en todas las campañas previo al voto en urnas. Por otra parte, y sin detenerme demasiado en esto, quiero responderle a los que me han criticado en las redes sociales, que en realidad son los mismos de siempre: desde empresarios pymes con intereses dobles hasta personas que a pesar de los años siguen jugando a ser periodistas. Ellos, que tienen una agenda contraria a la de este gobierno, en el fondo lo que hubiesen deseado es tenerme de aliado. Ya me imagino a más de uno de ellos gritando "¡Vamos Carlitos, yo siempre dije que después de Stella eras el mejor!" si Primero Campana hubiese elegido ser contra por la contra misma a esta gestión. Cuanta hipocresía. Los motivos por los cuales hemos decidido sumarnos a Cambiemos los encierra justamente esa palabra: en apenas dos años de administración, se puede percibir un cambio. Es cierto que la economía todavía no termina de arrancar y hay incertidumbre en sectores concretos, pero a nivel local estamos afrontando con viento en popa varios de los desafíos que Campana arrastraba desde hace años. Los más urgentes: seguridad e infraestructura. He hablado de ambos temas en pasadas columnas y no pretendo reiterarme. Pero decime: ¿no te sentís más cuidado? ¿No han llegado a soluciones de fondo a tu barrio? Además, tengo que admitir otro factor clave en nuestra integración a Cambiemos: la gobernadora María Eugenia Vidal, que mostrando un gran coraje y determinación está transformando la provincia de Buenos Aires, combatiendo a las mafias tanto adentro como fuera de la Policía y velando por instituciones más transparentes, al auténtico servicio de los bonaerenses. Creo que va a camino a convertirse en la mejor mandataria en la historia de la provincia más importante de nuestra Nación. En los próximos días habrá más novedades. Sin embargo, quiero aclarar antes de terminar que esto no es ni por asomo el fin de Primero Campana como partido político autónomo, sino un nuevo comienzo. Todavía estamos debatiendo de forma interna cómo pasaremos a trabajar con el bloque de Cambiemos en esta etapa electoral y posteriormente, tras el 10 de diciembre en que se conformará conforme el próximo HCD. Lo único que tenemos claro es que nuestra identidad es inalterable porque está enraizada en la propia ciudad: la prioridad uno fue, es y siempre serán Campana y sus vecinos. Si hoy elegimos integrar Cambiemos es porque estamos convencidos que esa es su prioridad también. En momentos difíciles, cuando nubarrones grises no nos dejan ver el cielo azul y la marea amenaza con desorientarnos, es cuando debemos aferrarnos más al timón y recordar lo que nos impulso a zapar. Lo hicimos para cambiar nuestro presente, para ganarnos un mejor futuro. Estamos tal vez a mitad de camino. Por ahí falte más, a lo mejor es menos. ¿Pero vamos a tirar por la borda todo lo que recorrimos, los esfuerzos realizados, los sueños imaginados? En esa respuesta se definirá esta elección y, con ella, gran parte del destino de nuestro país y de Campana. Una ciudad que comenzó a ser diferente y quiere ir por más. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Precandidato a concejal de Primero Campana - Cambiemos





