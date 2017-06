Romina Buzzini

Hola, un nuevo domingo nos encuentra, hoy aprovecho para compartir la alegría que me da poder formar parte de la lista de Concejales que se conformo desde Cambiemos, representando en el segundo lugar a la Unión Cívica Radical de Campana, realmente todo un orgullo para mi. Quiero trasmitirles a Uds., que desde Cambiemos se ha trabajado mucho para acceder a una lista representativa, con capacidad de trabajo y comprometida, para poder seguir construyendo desde el Honorable Concejo Deliberante una ciudad mas moderna, inclusiva, con mas trabajo y mejor calidad de vida. En lo personal esto significa un nuevo desafió, un cambio de roles, pasar del ejecutivo al deliberativo será todo un nuevo aprendizaje, pero desde lo político la lista de Cambiemos, demuestra un amplio criterio, donde esta claro que el objetivo es sumar esfuerzos para que nuestra ciudad siga progresando, porque una vez mas queda plasmado que las formas son otras, que estamos cerca de la gente y que lo que prima, es el bien común por sobre las diferencias que puedan existir. Estas elecciones, nos van a permitir consolidar el cambio que elegimos en el 2015, se afianzará el proyecto Nacional, Provincial y Municipal que se ha venido implementando, en este tiempo hemos trabajado mucho para mejorar nuestra ciudad. Sabemos que desde el H.C.D. tenemos que brindarle a nuestro intendente Sebastián Abella, las herramientas que le permitan sanear y reactivar a Campana de manera definitiva y con posibilidad de futuro para todos los que la habitamos. En este tiempo de gestión que llevamos, hemos visto permanentemente como la oposición se ha manejado desde el egoísmo personal, la critica vacía y el ataque artero en cada una de las sesiones, votando en contra muchas veces proyectos que solo traían beneficios para Campana, pero también hemos tenido que ver como en varias oportunidades los ediles decidieron no asistir a las sesiones acordadas, faltando el respeto a la democracia que tanto nos costo conseguir a los argentinos, nuestro objetivo muy por el contrario a estas actitudes que lo único que logran es engordar egos personales o buscar ventajas efímeras que en nada benefician a la comunidad, es darnos al debate de ideas y proyectos para que Campana, siga creciendo con un desarrollo armónico y sostenido. Sabemos que se puede, tenemos la vocación y las ganas de trabajar para lograrlo, solo necesitamos saber que nos van a seguir acompañando para ser juntos los protagonistas del cambio. No lo dudes estamos cerca de tuyo. Romina Buzzini / rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @rominabuzzini

25 de Junio de 2017:

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

