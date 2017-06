La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/jun/2017 Hermosa Democracia

Por Tomás Buzzi











Tomás Buzzi

Gran expectativa fue generando el armado de listas campanenses de los distintos partidos o frentes de cara a las próximas elecciones legislativas. Lamentablemente, una vez más el partido más longevo, la UCR, no se presentará como partido y sólo seguirá formarmando parte de la coalición "Cambiemos". Hablando de "Cambiemos", por ser gobierno en Campana, se juega muchísimo en estas elecciones ya que se expone a la primera evaluación de la ciudadanía de su gestión, que no es poca cosa. Para el caso eligió al hombre ideal, será Sergio Roses el encargado de encabezar la lista oficialista. Hombre del riñón empresarial, ex Axion Energy, encarna como pocos el perfil "Pro puro" que se busca con tantas ansias en "Cambiemos"; y termina blanqueando al alineadísimo Carlos Cazador, quien hizo los méritos para ir en tercer lugar, luego de la radical Romina Buzzini. Prima facie, el contrapeso más importante estará por el lado del flamante Frente de Unidad Ciudadana, donde los candidatos locales se frotan las manos al leer encuestas que revelan a una Cristina con buen caudal de votos en la Provincia de Buenos Aires. No se puede descartar en esta lucha cabeza a cabeza al "Frente 1País", que será liderado por los Ex FPV Juan Ghione y Adriana Barbero. Luego está "Patria Grande" con Lautaro Ríos a la cabeza que se define (sin tanto marketing) como la propuesta Kirchnerista más genuina, ya que están establecidos en ese espacio desde la primera hora, haciéndose fuertes en la multisectorial que supiera enfrentar al gobierno en varias oportunidades, por los distintos ajustes de tarifas. Después encontramos uno de los dos Partidos Vecinalistas: "Vamos Campana", conformado por dirigentes de varios sectores. Con una propuesta horizontal, es encabezada por el progresista Alejo Sarna y el respaldo del reconocido Pedro Orquiguil. El otro vecinalista es "Unión Vecinal Más Campana" de Axel Cantlon, que iría con boleta corta. No tardaron en hacerse escuchar las críticas de sectores del Gobierno que acusan a este partido de ser parte de Cambiemos 2015 y ahora cruzar la vereda. Con respecto a este espacio puedo apostar que la mayor molestia del oficialismo, es que tanto Carlos Gómez como Beto Bonola han defendido fuertemente desde sus bancas los derechos de los vecinos de Campana, ante los embates de Cambiemos en su "festival" de tasas Municipales. El Frente de Izquierda liderado por Bentacourt vuelve a presentarse al igual que en el pasado, con críticas duras al gobierno actual y al anterior pero siempre con propuestas interesantes. Por último lo que para mí es el gran batacazo: Raul "Ruli" Galarza quien en un hecho histórico para el Partido Justicialista local, supo abrirse paso ante los grandes "Popes" y por primera vez llega la oportunidad a un militante histórico que jamás desempeñó cargo político alguno. Desde ya no la tuvo fácil el referente del "Frente de Vecinos por Campana" desde aquel 24 de Abril 2017 donde (para sorpresa de propios y extraños) plantara bandera con un acto multitudinario en la calle, atrayendo al núcleo duro del Peronismo, Movimiento Obrero, la JP y gran cantidad de vecinos independientes. En dicha oportunidad se pedía a gritos ver caras nuevas en el histórico Partido de Perón y Evita, lo que lo impulsó a tomar la decisión. Otro panorama es el entramado nacional, pero hoy nos enfocamos en Campana. Deseo de corazón que el espacio que elijas, pueda llenar tus expectativas. Podrás coincidir conmigo o no y eso es lo lindo de nuestra Hermosa Democracia. Las cartas están echadas gente: la única verdad es la realidad. Y esa realidad, vos la conoces de sobra. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

