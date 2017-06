P U B L I C







Diego Nanni





Alejandro Marcus





Raúl Sancho





Luis Mariano Martín



Raúl Sancho y Alejandro Marcus encabezarán cada una de las listas. Defensa Comunal y UJAPU cerraron lista única con Diego Nanni al frente. En 1PAIS solo había una lista confirmada, con la alianza entre Luisma Martín y Paula Faure, de FE. Hasta úlitma hora de ayer, cuando operaba el cierre legal de listas para participar en las PASO del mes de agosto, todavía había cierta incertidumbre en relación a algunos frentes, alianzas y obtención de avales para legitimar cada una de las participaciones. Ahora, habrá que esperar la oficialización de las listas habilitadas para participar en las PASO por parte de la justicia electoral, anuncio que suele retrasarse unos días y que siempre depara alguna sorpresa sobre todo a nivel local. Dentro del frente Cambiemos es donde las cosas parecen estar mas claras, y al mismo tiempo mas peleadas. Es que por lo que se sabía a última hora de ayer, es el único espacio electoral donde habrá mas de una lista compitiendo, y que además reedita la puja ocurrida en el año 2015, cuando Raúl Sancho y Alejandro Marcus compitieron por la candidatura a intendente. Esta vez los dos candidatos encabezarán nuevamente cada uno su espacio. Alejandro Marcus, con el paraguas de Lilita Carrió logró en la última semana una alianza con el oficialismo de la Unión Cívica Radical, lo que lo potencia para por lo menos obtener una candidatura por la minoría en la lista definitiva de octubre, y por lo tanto aspirar con expectativas ciertas a una banca en el Concejo Deliberante. Por su parte, Raúl Sancho vuelve a representar al PRO en Exaltación de la Cruz, y su candidatura se ve fortalecida por su exigua derrota en 2015 y un crecimiento en la consideración pública no solo por su gestión como funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, sino por una presencia política bastante coherente en el distrito durante el último año y medio. PASO mediante, Sancho repite a quien quiera escucharlo que su objetivo es doblegar en octubre a la alianza oficialista y seguir construyendo de a poco el cambio en Exaltación de la Cruz. Por el lado del oficialismo municipal local, luego de varios escarceos y de medirse mutuamente en un velado esgrima argumental, Defensa Comunal y la expresión mas importante del peronismo oficialista que ecarna UJAPU terminaron cerrando filas con el objetivo de detener el crecimiento de Cambiemos, y dejando la pelea de fondo entre los dos proyectos políticos para el año 2019. Defensa Comunal, con la conducción eterna de Ricardo Bozzani y los mascarones de proa que encarnan Adrián Sanchez y Guillermo Flores prefirieron garantizar la gobernabilidad y fortalecer la posición propia entregando el primer lugar de la lista a un Diego Nanni, que parece haber logrado mantener bajo su conducción a la mayor parte del justicialismo local, sobre todo el kirchnerismo. Nanni no oculta sus intenciones intendenciables, aspiración que la gente de Bozzani no parece tener intenciones de facilitar, pero ambos sectores han guardado las espadas en esa lucha para mas adelante, privilegiando en estas elecciones legislativas unir fuerzas para frenar a Cambiemos. Además, la entente vecinal-peronista acordó ir con boleta corta, relegando cualquier alineamiento nacional y provincial para fortalecer la posición local buscando que confluyan tras de si todos los sectores que a nivel nacional irán enfrentados como son el kirchnerismo, el randazzismo, el resto del peronismo y otros sectores conservadores. Habrá que ver si la jugada resulta exitosa. Por el lado de 1País, el recién estrenado armado entre las huestes de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, la cosa avanza pero no todo esta en calma. Hay una lista confirmada resultado del acuerdo que no todo el mundo termina de entender entre Luisma Marín y Paula Faure, de FE, que han conformado una lista ciertamente innovadora. Pero no todo está en calma, ya que el concejal del Frente Renovador y antiguo aliado de Martín, Ricardo Gonzalez viene sosteniendo su desacuerdo con la alianza con FE (Futuro Exaltación), al punto que reunció a integrar una lista única, y hasta último momento de ayer no habia confirmado si presentaría una lista propia a las PASO. Lo mas probable es que esa posibilidad no se materializara en la realidad, y Gonzalez reservaría su accionar político para lo que le resta de mandato en el Concejo Delibrante. A estas alternativas seguramente se sumarán algunas otras que se irán develando a medida que sean avaladas por la justicia electoral, y se terminará de configurar así el panorama de las PASO en Exaltación de la Cruz.

Regionales:

Solo en Cambiemos habrá PASO en Exaltación de la Cruz

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

