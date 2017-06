Y llego la ruta

P U B L I C







En el artículo anterior hice mención al plano de la ciudad esperada allá por 1889. Quiero hacer acá una transcripción de algo de historia que quizás pocos conocen. "Con el advenimiento del transporte automotor, el Estado Nacional decidió hacer caminos que recorrieran toda la república. En 1936 se asignó la denominación Ruta Nacional 9 al camino de Buenos Aires a La Quiaca. En 1943 se abrió el camino al tránsito en toda su extensión, si bien la mayoría de su recorrido era de tierra. La carretera compitió contra el ferrocarril quitándole pasajeros y cargas. El tramo de Buenos Aires a Rosario está pavimentado desde el 27 de diciembre de 1936. La obra llegó a Córdoba el 5 de junio de 1937.3 Debe mencionarse que la Ruta Nacional 9 tenía un trazado diferente en esa época, ya que el camino pasaba por Pilar hasta Pergamino por la traza de la actual Ruta Nacional 8, luego se desviaba hacia el norte por la actual Ruta 188 en dirección a San Nicolás de los Arroyos y desde allí hacia Rosario. En esa época el tramo Buenos Aires - General Pacheco - Campana - Zárate pertenecía a la Ruta Nacional 12. El 3 de septiembre de 1935 la Dirección Nacional de Vialidad difundió su primer esquema de numeración de rutas nacionales. La Ruta Nacional 12 tenía un recorrido diferente que el actual en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La traza original de esta ruta comenzaba en la Ciudad de Buenos Aires, continuando por General Pacheco, Campana y Zárate. Como en esa época no se había construido el puente sobre el Río Reconquista, los vehículos debían utilizar la Ruta Nacional 195 desde la Capital Federal hasta San Fernando y de allí la Ruta Nacional 202 hasta el empalme con la Ruta 12. En 1943 la Provincia de Buenos Aires le transfirió a la Nación el camino Campana - San Nicolás en construcción, incorporándose a la Ruta Nacional 9, junto con el tramo Buenos Aires - Campana de la Ruta 12. De esta manera la distancia entre las dos ciudades más habitadas de la Argentina se acortaba notablemente. En 1950 la Dirección Nacional de Vialidad pavimentó el tramo Ramallo a San Nicolás de los Arroyos, entre 1952 y 1953 se terminó el tramo Campana al paraje Atucha y en 1956 se terminó el pavimento de la Ruta 9 de Buenos Aires a Rosario." Adjunte un plano de la traza de aquella ruta original. La traza del camino que vinculaba a Escobar con Campana y Zarate era escasamente un recorrido local de tierra que lentamente fue adquiriendo un perfil más importante. Convengamos que el crecimiento local había sufrido un deterioro en el periodo 30/50 con lo cual seguramente la expectativa de desarrollo territorial del área urbana a pesar de aquel anteproyecto de urbanización del 1889, era indudablemente una perspectiva remota. Por ello el límite de la ruta representaba en realidad los confines del universo ya que el casco céntrico no avanzaba mucho más allá de la Avenida Ameghino y con muy baja densidad y sectores de quintas hasta la Avenida Ex Ugarte. Lo cierto es que lo que se considera un factor de desarrollo en un momento es posteriormente una barrera física al crecimiento del área urbana compacta y genera una situación de corte abrupto entre realidades que se hace difícil compatibilizar, con consecuencias en términos de desarrollo de infraestructuras y dispersión territorial. Imagino algo y recuerdo en parte, por mi historia propia, el valor que se le adjudicaba a la ruta, y más aun en el desarrollo reciente el impacto que tuvo la llegada de la autopista como hecho emblemático de la importancia y la vinculación de nuestra ciudad con los centros más representativos de nuestro país. Pero también no podemos dejar de analizar los costos implícitos de tal situación. Este corte implica que existe necesariamente un perfil intraurbano al estilo de las ciudades amuralladas donde pasa algo dentro de la muralla y algo distinto fuera de ella. La cuestión acá es que por alguna razón este corte nunca fue abordado seriamente como el hecho de planificación más importante a resolver ya que representa el cisma territorial abrupto que tenemos y que pone en tensión y conflicto permanente la circulación y vinculación de la sociedad. Desde la rotonda del acceso a puerto, el cuello de botella del arco, el intrincado recorrido de acceso al cementerio o los peligrosos accesos en la curva frente al mismo cementerio, por Balbín, Lavalle o Ameghino. Una mezcla inconcebible de circulación domestica con circulación rápida, que no tiene porque interpretar el cambio de escala de esta ruta convertida de repente, en una avenida de la ciudad. Sigo convencido que no nos falta conciencia de los problemas, sino que nos faltan ámbitos de discusión de esos problemas para empezar a esclarecer estrategias de acción para resolverlos. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015



Y llego la ruta

Por Arq. Jorge Bader

