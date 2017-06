Imagen ilustrativa, selección del editor. El 18 de Junio de 1961, cuatro niñas en el pueblo de Garabandal, España, vieron un resplandor, oyeron un trueno y en un momento se les apareció el Arcángel San Miguel. Les anunció y preparó para la venida de la Santa Virgen del domingo 2 de Julio. Sucedió a las ocho y media de la tarde. Las apariciones duraron hasta el 13 de Noviembre de 1965. Las videntes se llamaban Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González, y Mari Loli Mazón. El 2 de julio la Virgen da el primer mensaje: "Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar a menudo el santo sacramento; pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande." Como en Fátima, La Salette, Akita, y otros lugares de aparición, en Garabandal anuncian los Últimos Tiempos, sus circunstancias y pormenores. La Santísima Virgen y Nuestro Señor dieron mensajes para la humanidad, y profecías para los tiempos venideros: AVISO, MILAGRO, CASTIGO, y la consiguiente Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo. El 18 de julio 1962, de manos de San Miguel, Conchita recibe la Sagrada Eucaristía en la boca, a la vista de todos los presentes. Este era un milagro para prueba de autenticidad de los sucesos. La niñas describieron a la Santísima Virgen de esta forma: "Era muy bonita, tenía un vestido blanco, un manto de un color azul que no se puede definir. Tenía colgado en la mano derecha un escapulario largo oscuro. Era bellísima, el cabello castaño oscuro con la raya en medio. La cara era de una belleza que no tiene comparación. Y detrás de la cabeza tenía una diadema resplandeciente de estrellas de oro. Parecía tener 18 años". El 18 de junio del 1965 Conchita recibió un segundo mensaje que le había sido anunciado por la Virgen el 10 de enero. Alrededor de las 22:30 ella cayó de improviso en éxtasis. Mientras ella tenía los ojos desorbitados, fijos en el cielo, decenas de operadores cinematográficos y fotógrafos tomaban imágenes del éxtasis. Al día siguiente por la mañana, entregó una hoja donde había escrito el mensaje recibido y los curas lo leyeron en la puerta de la casa de la vidente, en español, francés, italiano e inglés. "Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi Mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos Sacerdotes, Obispos y Cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Cada día se le da menos importancia a La Eucaristía. Debemos evitar la ira del Buen Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condena. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús". El estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni se refirió a las apariciones: "En la entrevista concedida en exclusiva mundial por Conchita González (ver https://www.youtube.com/watch?v=puv8nmJAFI0 ), por única vez en la historia, a la BBC de Londres...Se deduce claramente que la vidente admite la existencia de algunos secretos y revela en parte el contenido... "la gran Señal en el Cielo, el gran Milagro, el gran Castigo"...me parece muy, muy importante que una vidente en primera persona, no a través de filtros o intermediarios o portavoces, declare lo que la Virgen le ha dicho. Tengo algunas observaciones que hacer, me apena mucho, en tanto que Conchita se haya encerrado completamente en sí misma y que no se comunique con nadie en el mundo y viva en New York, y tiene, digamos, un comportamiento de cierre con respecto a todos los fieles del mundo, pero es una elección que yo respeto pero no comparto...Espero que Conchita González 8 días antes, como la Virgen le ha pedido, revele al mundo el lugar y la Señal que ha prometido...Esto lo esperamos todos." Contacto: lavozdelaguila@yahoo.com.ar Facebook: LaVoz del Águila

Aparición de la Virgen en Garabandal, España

