Su nombre es de origen indígena y significa "entre dos aguas". En un tiempo fue refugio de piratas de diversas nacionalidades, que desembarcaban en sus playas en busca del árbol típico de Brasil, el "pau Brasil", que se empleaba en la construcción de mobiliario de calidad. El nombre de la villa de pescadores debe su origen a que cuando los portugueses llegaron al lugar, vieron una roca que de lejos parecía un barril ("pipa" en portugués tradicional significa "barril"). El desarrollo de Praia da Pipa es muy reciente, de hecho muy rápidamente y en las últimas décadas, Pipa viene siendo conocida mundialmente por su pueblo y la belleza de sus playas, con aguas limpias y tibias. Arribar a esta localidad turística puede resultar una tarea complicada para algunos, ya que se encuentra en uno de los extremos de Brasil y no cuenta con un aeropuerto internacional que reciba a los turistas. Sin embargo al estar a 90 kilómetros de Natal, la capital de su estado (Rio Grande do Norte), todos quienes desean llegar a Pipa pueden hacer uso de su terminal aérea, para luego trasladarse por tierra en un viaje de no más de una hora y unos pocos minutos. Pipa figura entre las diez playas más hermosas de Brasil, pero recibió su fama en los años 80, debido a sus cualidades para la práctica del surf. Quien se embarque en un viaje de turismo en Pipa puede acceder a practicar otros deportes acuáticos, paseos en barco, kayak, paseos en buggy, cabalgatas y caminatas. Su infraestructura hotelera y gastronómica, está equipada para satisfacer los gustos más exigentes. Debido a su ubicación geográfica en Pipa nunca hace frío, ya que se caracteriza por tener un clima cuasi ecuatorial, donde se registran altas temperaturas que se mantienen constantes a lo largo de todo el año. En Julio (pleno invierno), las mínimas rara vez descienden de los 22 grados. En muchos aspectos el clima se asemeja al tropical, por lo que nunca es impedimento para poder bañarse en sus maravillosas playas. La brisa del mar ayuda a controlar la temperatura y a provocar lluvias por la tarde, las cuales si bien son frecuentes, tienen corta duración en general. Tienen que estar dispuestos a caminar, ya que dispone de una línea costera paralela al mar y una única bajada a la playa. El alojamiento se distribuye sobre este sector y más arriba, sobre un morro suave. En la playa céntrica se da el mayor movimiento, pero siempre atentos a las tablas de mareas, van a poder caminar sobre la playa y visitar Praia do Amor, en dirección sur, que es el paraíso de los surfistas. Aquí se encuentran las escuelas de surf, barcitos sobre la playa y muchas cabelleras de rastas y buena onda. No es la playa ideal para bañarse porque es ventosa casi todo el año. Yendo hacia el norte el panorama cambia por completo, Golfinhos ("delfín" en portugués) se abre a una bahía amplia, de oleaje suave, con acantilado de fondo. El nombre hace honor justamente a los delfines, una variedad muy similar a Flipper, que se los ve a diario por la mañana y al atardecer. Se acercan tanto que es posible oírlos exhalar por el orificio que tienen en la cabeza. Más hacia el norte, la siguiente bahía es Madeiro, muy similar a Golfinhos, con muchísimas palmeras y lugar elegido desde siempre para desove de tortugas. Rústica y elegante a la vez, prístina, con poco impacto turístico, es imprescindible visitarla al menos un día. Dispone de un santuario ecológico, donde enseñan de qué se trata el ciclo de vida de las tortugas marinas e intentan concientizar a la población y turistas sobre los cuidados a considerar en áreas de desove. Es frecuente cruzarse con fauna local, tanto en la misma playa como dentro del parque de la posada, o realizando cualquier visita. Los monos típicos de la zona se llaman Saguis, son oscuros con dos crestas blancas en la cabeza y están acostumbrados a estar cerca de la gente. El pueblo es realmente muy bonito y se nota que fue descubierto por la comunidad de viajeros, surfistas y luego emprendedores extranjeros, en ese orden. La comunidad de extranjeros de origen europeo es muy importante, siendo los dueños de los mejores emprendimientos gastronómicos. A pesar de ser un sitio relativamente pequeño, celebra anualmente en el mes de septiembre un festival de gastronomía que realmente vale la pena conocerlo. La noche de Pipa merece un párrafo aparte, si bien todo se concentra en una esquina céntrica, donde convergen bares y restaurantes, los contrastes de gente son divertidos. Cuenta también con discotecas, pero todo puede resolverse caminando y disfrutando del arte callejero o tomando una "cerveija" y escuchando el mar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Pipa, una belleza brasileña

Por Lic. Guillermo Ceballos

