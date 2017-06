A través de gestiones del Presidente del HCD, Sergio Roses y el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, se realizó una reunión con autoridades del Hospital San José para gestionar asistencia psicológica y gratuita destinada a los ex combatientes de Malvinas de Campana. Durante el encuentro también estuvo presente José Flores, Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Campana, junto a dos ex combatientes, quienes agradecieron la iniciativa y aseguraron que será de mucha utilidad para ellos. Las actividades, que se realizarán con los especialistas en el área de Salud Mental del hospital municipal, comenzarán en julio y estarán abiertas a todas las personas que participaron del conflicto bélico en las Islas Malvinas. "Durante muchos años el Estado estuvo ausente en esta área y los veteranos de guerra no tuvieron acceso a una ayuda psicológica y psiquiátrica especializada en el stress post- traumático", explicó Roses.

Gestionan asistencia psicológica y psiquiátrica a ex combatientes de Malvinas

